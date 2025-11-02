Elkeseredett vásárlók járták az üzleteket, hiány volt gyertyából és ebből az ízletes gyümölcsből is

Gombkötő István jászberényi kádármester régóta az Új Néplap előfizetője. – Szüleim több mint ötven éve kezdték járatni a lap elődjét, a Szolnok Megyei Néplapot, amelynek az 1980. október 31-én megjelent számát a napokban találtam meg a szekrény mélyén. Érdekesség, hogy 45 évvel ezelőtt is péntekre esett október utolsó napja és ma is – mutatta meg hírportálunknak a megsárgult újságot a jászberényi kádármester. A megyei napilap évfolyamai szabadon és kényelmesen böngészhetők a Hungaricana közgyűjteményi portálon. Múltidéző összeállításunkból kiderül, milyen hírek uralták a Szolnok Megyei Néplap hasábjait 1980. október 31-én.

Gombkötő István jászberényi kádármester a szekrény mélyén bukkant rá a Szolnok Megyei Néplap 1980. október 31-én megjelent lapszámára. Múltidéző összeállításunkból kiderül, milyen hírek uralták a megyét 45 évvel ezelőtt. Fotó: Pesti József

Múltidéző összeállítás: szovjet filmeket mutattak be a megye településein

Címlapon jelent meg fotóval, hogy exportbútorok előállítását kezdte meg a Szikra Műbútor és Faárú Szövetkezet jászalsószentgyörgyi üzeme, ahonnan az NSZK-ba szállították a bajor faragott bútorokat. Azt is megtudtuk, hogy 1980. október 30-án megkezdődött a Szovjet Kultúra Napjai elnevezésű országos rendezvénysorozat, melynek keretében Szolnokon a Tallinn filmszínházban megnyitották a szovjet filmek fesztiválját. Október 30. és november 12. között a megye településein több mint 50 szovjet filmet láthattak az érdeklődők. Külpolitikai hírekről, a KISZ X. kongresszusának összehívásáról és a Minisztertanács üléséről is olvashatunk.

A Szolnok Megyei Néplap 1980. október 31-én megjelent száma. Forrás: Hungaricana

Hogyan értékelték az amerikai elnökjelöltek vitáját?

Az újságot tovább lapozva, a második oldalon a nagyvilág hírei kerültek fókuszba. Részletes tudósítás készült a moszkvai Kremlben tartott szovjet-lengyel csúcstalálkozóról, melynek résztvevői a szovjet-lengyel kapcsolatok további fejlesztéséről tanácskoztak, természetesen a jószomszédság, az elvtársi szolidaritás és a közös célok szellemiségében. Az 1980-as amerikai elnökválasztás kampányában október 28-án rendezték meg az elnökjelöltek tévévitáját.