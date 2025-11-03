1 órája
Rúzsnyomok és arcápolási varázsszerek a múltból – egyedülálló kozmetikatörténeti kiállítás nyílt Jászkiséren
„Mindent a szemnek!” – a szépségipar szolgálatában címmel nyílt egyedülálló enteriőr kiállítás a jászkiséri Tájházban. A nosztalgikus időutazáson a régi szalonok, a kozmetikus szakma múltját, sokoldalúságát, valamint a vintage és retro kozmetikumok világát fedezhetik fel a látogatók. Nézzük, milyen varázsszerek hódítottak évtizedekkel ezelőtt!
Emődiné Futó Valéria jászkiséri kozmetikus mester egy különleges hagyaték anyagából rendezett kozmetikatörténeti kiállítást, mely páratlan kincseket rejt. Múlt századi olajos üvegcsék, illatokat őrző szelencék, gyógyteák, púderek, titkos arcápolási receptek, smink cuccok, mérőeszközök és egyéb kellékek mesélnek a szépségipari mesterség múltjáról a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteményben (Tájház). Belépve a kiállítótérbe minden az idő múlására, letűnt korok szépségápolási titkaira és trendjeire emlékeztet. A korabeli szalon piros bútorainak fiókjaiban és polcain ott találjuk a vintage és retro kozmetikumok legismertebb márkaneveit is.
Milyen retro kozmetikumok hódították meg a piacot?
Emődiné Futó Valéria kozmetikus mester imádja a régiségeket, szeret elmerülni a múlt egy-egy darabkájában. Hivatása és gyűjtőszenvedélye vezette egy különleges hagyaték nyomába, melyet most másoknak is megmutat.
– A Tájházban látható kétgenerációs kozmetikát néhány évvel ezelőtt találtam Lajosmizsén. Valamikor Dr. Cziffra Béláné kozmetikus mester tulajdonában állt, aki az 1930 években nyitotta meg kozmetikáját. Férje fogorvosként szolgálta a betegeket. Gizike néni nagyon okos, a kozmetika tudományához értő asszony volt, aki a lányát is kitanította, így idővel ő vitte tovább a kozmetikát. Akkoriban maguk főzték a krémeket, készítették a különböző pakolásokat. Gizike néninek sok receptje fennmaradt, még a gyantát is ő állította elő. A közösségi médiában bukkantam rá az egyedülálló hagyatékra. Örömteli, hogy lánya, aki 85 éves koráig aktívan dolgozott, mindent megtartott a régi kozmetikából. Azonnal beleszerettem ebbe a kis csodába és megmentettem – idézte fel a lajosmizsei szépségműhely történetét Emődiné Futó Valéria. A gondosan, nagy szeretettel rendezett enteriőr kiállítás egészen tavaszig várja különleges időutazásra a látogatókat a Csete Balázs Helytörtenti Gyűjteményben.
Retro kozmetikumok JászkisérenFotók: Illés Anita
Hogyan fejlődött a kozmetika?
A szépségápolás története együtt fejlődött a társadalmi igényekkel és a technológiával. A kozmetika szó görög eredetű, melynek jelentése díszíteni, rendbe szedni. Eredete visszanyúlik az ősi civilizációkig. Már a kőkorszakban festették és tetoválták magukat az emberek. Mai ismereteink szerint a kozmetika bölcsője az ókori Egyiptom volt. Az egyiptomiak voltak az elsők, akik már kifinomult kozmetikumokat használtak. Legendás volt a görög kultúra szépség-tisztelete, a görög olajok, kenőcsök messze földön híresek voltak. A középkor az arc szépítését elítélte, de a mindennapi tisztítószer, a szappan ekkor jelenik meg. A reneszánsz idején sokat fejlődött a szépségápolás, megjelentek a parfümök is. A 19-20. század kozmetikájának már egészségvédő szerepe is van, a bőr védelmét is szolgálja.
A kozmetika ma már egészségközpontú, a modern eszközök és technológia mellett prémium minőségű kozmetikumok állnak a mesterek segítségére a szépítészetben
– olvasható a rövid ismertető a szépségipari szakma fejlődéséről a kiállításon, mely Dr. Cziffra Béláné Gizike néni egykori kozmetikájának titkait őrzi.
Ez a csókálló rúzs is ott volt nagyanyáink neszesszerében
A kozmetikai alapanyagok, a kenőcsök, a mérőeszközök, a mozsarak, a kis üvegek és egyéb kellékek, a korabeli piros kozmetikai bútor és a kezelőszék, a Vio készülék, a kvarclámpa, az arcgőzölő, a szemfestékek és rúzsok mind-mind a szépségápolás történetébe adnak betekintést.
A gyűjteményben felfedezhetjük többek között:
- az 1930-as évek és a háború utáni időszak kozmetikájának eszközeit, eljárásait és a
- a szocialista korszak ikonikus szépségápolási termékeit, trendjeit.
Bizonyára sokan nosztalgiával gondolnak azokra a népszerű márkákra, melyek néhány évtizeddel ezelőtt uralták a szépségpiacot. Ilyen volt például a Camea, a Caola, a Baba és a Kék Vörös. A hölgyek imádták az Opera kozmetikumok varázsszereként emlegetett uborkatej arclemosót is. Mindezek mellett az 1980-as évek egyik legtrendibb smink kelléke, a színváltós és csókálló Mystic rúzs is megtalálható a tárlaton, ahol Gizike néni papírra vetett, megsárgult jegyzeteit, kozmetikai receptjeit is olvasgathatjuk. Az egyedülálló magángyűjtemény visszarepít a múltba, bemutatva, hogyan változott a szépségápolási rituálé a kézzel készített krémektől egészen a modern kozmetikai márkák megszületéséig.
