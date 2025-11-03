Rúzsnyomok és arcápolási varázsszerek a múltból – egyedülálló kozmetikatörténeti kiállítás nyílt Jászkiséren

Emődiné Futó Valéria jászkiséri kozmetikus mester egy különleges hagyaték anyagából rendezett kozmetikatörténeti kiállítást, mely páratlan kincseket rejt. Múlt századi olajos üvegcsék, illatokat őrző szelencék, gyógyteák, púderek, titkos arcápolási receptek, smink cuccok, mérőeszközök és egyéb kellékek mesélnek a szépségipari mesterség múltjáról a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteményben (Tájház). Belépve a kiállítótérbe minden az idő múlására, letűnt korok szépségápolási titkaira és trendjeire emlékeztet. A korabeli szalon piros bútorainak fiókjaiban és polcain ott találjuk a vintage és retro kozmetikumok legismertebb márkaneveit is.

Vintage és retro kozmetikumok világa, a kozmetikus szakma izgalmas története elevenedik meg a jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteményben. A különleges kiállítást Emődiné Futó Valéria kozmetikus mester rendezte. Fotó: Illés Anita

Milyen retro kozmetikumok hódították meg a piacot?

Emődiné Futó Valéria kozmetikus mester imádja a régiségeket, szeret elmerülni a múlt egy-egy darabkájában. Hivatása és gyűjtőszenvedélye vezette egy különleges hagyaték nyomába, melyet most másoknak is megmutat.

– A Tájházban látható kétgenerációs kozmetikát néhány évvel ezelőtt találtam Lajosmizsén. Valamikor Dr. Cziffra Béláné kozmetikus mester tulajdonában állt, aki az 1930 években nyitotta meg kozmetikáját. Férje fogorvosként szolgálta a betegeket. Gizike néni nagyon okos, a kozmetika tudományához értő asszony volt, aki a lányát is kitanította, így idővel ő vitte tovább a kozmetikát. Akkoriban maguk főzték a krémeket, készítették a különböző pakolásokat. Gizike néninek sok receptje fennmaradt, még a gyantát is ő állította elő. A közösségi médiában bukkantam rá az egyedülálló hagyatékra. Örömteli, hogy lánya, aki 85 éves koráig aktívan dolgozott, mindent megtartott a régi kozmetikából. Azonnal beleszerettem ebbe a kis csodába és megmentettem – idézte fel a lajosmizsei szépségműhely történetét Emődiné Futó Valéria. A gondosan, nagy szeretettel rendezett enteriőr kiállítás egészen tavaszig várja különleges időutazásra a látogatókat a Csete Balázs Helytörtenti Gyűjteményben.