1 órája
Schobert Norbi Tiszabőn járt – elindult Amanda életmódváltása
Amanda, a 15 éves tiszabői lány hónapok óta segítséget keresett: a túlsúly, a fulladásos éjszakák és a szégyenérzet rányomta bélyegét a mindennapjaira. Schobert Norbi most mellé áll, egyéves, videókkal követhető programot ígér nagy célokkal – a változás ugyanakkor csak biztonságos, orvosi felügyelettel lehet tartós.
„Háborúba indulunk minden tudásommal és Isten áldásával” – írta Schobert Norbi az Instagramon, miután Tiszabőn járt Amandánál, annál a 15 éves lánynál, aki hónapok óta próbálta elérni a fitneszedzőt segítségért. A poszt szerint Amanda szégyell iskolába járni, nem mer fürdőruhában megjelenni, és éjszakánként fulladásra riad fel. Norbi nagy célt jelölt ki: egy év alatt rendkívüli fogyást szeretne elérni a lánynál, és videósorozatot is ígér a folyamatról.
Schobert Norbi személyesen kereste fel Amandát
Schobert beszámolója szerint Amanda 150 centiméter magas, és 142 kilogramm. A fitneszedző úgy fogalmazott: a túlsúly már most komoly egészségügyi kockázatot jelenthet – „bármikor meghalhat egy embóliában”, „120 bpm a nyugalmi pulzusa” –, ezért vállalta, hogy személyesen segít. A lány jó tanuló, a Tisza partján él, de – írja Norbi – még soha nem fürdött a folyóban, mert nem mer fürdőruhára vetkőzni.
A cél: látványos változás egy év alatt
A posztban Schobert egy –90–100 kilogrammos éves fogyási célt említ. Azt is közölte, hogy november 8-án, 10 órakor a Ludovikán tartott Duci Tréningen Amanda is részt vesz, és „hamarosan videókkal jelentkezik” a közösségi oldalain. A felhívás végén arra kérte követőit, hogy lájkokkal és biztató szavakkal álljanak a lány mellé. A bejegyzésben elhangzott egy, a településre tett – tréfának szánt – megjegyzés is („átkereszteljük Tiszaszűknek”), amely biztosan beszédtémát ad majd.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A tinédzser Schobert Norbitól várja a valódi megoldást
A történet egyszerre személyes és közösségi ügy: egy tinédzser küzdelme a saját testével és önbizalmával, amelyhez most országos ismertségű edző nyújt kezet. Fontos ugyanakkor emlékeztetni: jelentős fogyás csak orvosi felügyelettel, fokozatosan és biztonságos keretek között vállalható. A hirtelen, drasztikus célok egészségügyi kockázatokat hordozhatnak – különösen fiatalkorban –, ezért a szakmai kontroll (háziorvos, gyermekorvos, szakorvos, dietetikus) elengedhetetlen.
Videón is lehet majd követni Amanda átalakulását
Schobert Norbi azt ígéri, videókban követhető majd Amanda útja, a következő találkozópont pedig a november 8-i Duci Tréning. A történet üzenete közben világos: egy 15 éves lányt most bátorításra, türelemre, és szakmailag megalapozott segítségre van szükség – a kommentmezőkben és a valóságban egyaránt.
Alig fél napja jelent meg, máris több ezren hallgatták meg a törökszentmiklósi gyökerekkel rendelkező Zsigmond Angi új számát