Schobert Norbi Tiszabőn járt – elindult Amanda életmódváltása

„Háborúba indulunk minden tudásommal és Isten áldásával” – írta Schobert Norbi az Instagramon, miután Tiszabőn járt Amandánál, annál a 15 éves lánynál, aki hónapok óta próbálta elérni a fitneszedzőt segítségért. A poszt szerint Amanda szégyell iskolába járni, nem mer fürdőruhában megjelenni, és éjszakánként fulladásra riad fel. Norbi nagy célt jelölt ki: egy év alatt rendkívüli fogyást szeretne elérni a lánynál, és videósorozatot is ígér a folyamatról.

Egy tiszabői lány fogyását szeretné elősegíteni Schobert Norbi

Forrás: Magyar Nemzet - archív

Schobert Norbi személyesen kereste fel Amandát

Schobert beszámolója szerint Amanda 150 centiméter magas, és 142 kilogramm. A fitneszedző úgy fogalmazott: a túlsúly már most komoly egészségügyi kockázatot jelenthet – „bármikor meghalhat egy embóliában”, „120 bpm a nyugalmi pulzusa” –, ezért vállalta, hogy személyesen segít. A lány jó tanuló, a Tisza partján él, de – írja Norbi – még soha nem fürdött a folyóban, mert nem mer fürdőruhára vetkőzni.

A cél: látványos változás egy év alatt

A posztban Schobert egy –90–100 kilogrammos éves fogyási célt említ. Azt is közölte, hogy november 8-án, 10 órakor a Ludovikán tartott Duci Tréningen Amanda is részt vesz, és „hamarosan videókkal jelentkezik” a közösségi oldalain. A felhívás végén arra kérte követőit, hogy lájkokkal és biztató szavakkal álljanak a lány mellé. A bejegyzésben elhangzott egy, a településre tett – tréfának szánt – megjegyzés is („átkereszteljük Tiszaszűknek”), amely biztosan beszédtémát ad majd.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A tinédzser Schobert Norbitól várja a valódi megoldást

A történet egyszerre személyes és közösségi ügy: egy tinédzser küzdelme a saját testével és önbizalmával, amelyhez most országos ismertségű edző nyújt kezet. Fontos ugyanakkor emlékeztetni: jelentős fogyás csak orvosi felügyelettel, fokozatosan és biztonságos keretek között vállalható. A hirtelen, drasztikus célok egészségügyi kockázatokat hordozhatnak – különösen fiatalkorban –, ezért a szakmai kontroll (háziorvos, gyermekorvos, szakorvos, dietetikus) elengedhetetlen.