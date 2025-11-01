november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tök jó volt a nap

52 perce

Madárijesztőbe rejtett hús, tojásdobálás – tele volt izgalommal az ebédidő a jászberényi állatkertben – galériával, videóval

Címkék#látványetetés#töktányér#medve#élmény#zoo

Különleges lakomát rendeztek szombaton a Jászberényi Állat- és Növénykert lakóinak. A Tökös Napon a gondozók és a látogatók által közösen készített őszi bőségtálakat tök izgalmas látványetetéseken kapták meg az állatok. A faragott töktányérok ínyenc falatokat rejtettek, természetesen az állatok igényeinek megfelelően. Elképesztően cuki fotókat és videót hoztunk az őszi program legjobb pillanatairól!

Illés Anita

A ragyogó őszi napsütés és a Tökös Nap élménye sok családot csábított szombaton a jászberényi állatkertbe, ahol a gyerekek lelkesen kapcsolódtak be az állatok ebédjének elkészítésébe. Közben pedig a gondozók megannyi érdekességet meséltek a zoo lakóinak életmódjáról, viselkedéséről. 

Tele volt élményekkel a Tökös Nap.
Faragott töktányérokból ebédeltek a gyűrűsfarkú makik a jászberényi állatkert Tökös Napján
 Fotó: Pesti József

A zoo lakóinak és a látogatóknak is élményt adott a Tökös Nap 

Ottjártunkkor már szorgalmasan dolgoztak a kis szakácsok az állatkert „szabadtéri konyhájában”. Az asztalon hatalmas faragott töktányérok, tökkosarak és ladikok sorakoztak, melyeket az állatok igényei szerint töltöttek meg finomságokkal. 

– Tojást tehetek a mosómedvék ebédjébe? - kérdezte egy mosolygós kislány a gondozónőt.

– Igen, a mosómedve mindenevő, növényi és állati eredetű táplálékot is fogyaszt. Így a gyümölcsök mellé tojás és csibehús is kerülhet a töktányérra. Az itt élők kedvence egyébként a banán – érkezett a tartalmas válasz, majd a kis kukta a tojásokat gondosan a szőlőszemekkel és banánkarikákkal megrakott tányér tetejére helyezte. 

Az őszi bőségtálak elkészítése után látványetetéseken vehettek részt a látogatók. Elsőként a gyűrűsfarkú makik kapták meg tökös ebédjüket. 

Madagaszkár ikonikus állatai eleinte gyanakodva figyelték a körülöttük kialakult nagy sürgés-forgást, majd gondozóik hívó szavára előjöttek. Kíváncsian szaglászták a furcsa, narancssárga tálakat és gyorsan felfedezték, hogy azok bizony ritka ínyencségeket rejtenek. A hosszú, fekete-fehér csíkos farkukról könnyen felismerhető játékos állatok nemcsak a mennyei ízeket élvezték, hanem az őszi napsütést is. 

 

Tökös Nap a Jászberényi Állatkertben

Fotók: Pesti József

Hegedűs Laura gondozónő a látványetetésen elmondta, hogy hat gyűrűsfarkú maki él a jászberényi állatkertben, a legidősebb 29, míg a legfiatalabb 6 éves. Megtudtuk azt is, hogy a makikat az egykor Madagaszkárra érkező európai utazók gonosz szellemnek, lemurnak nevezték, mert hatalmas, sárga szemeikkel és sikolyszerű hangjukkal megijesztették a látogatókat. Evés közben gondosan ügyelnek rá, hogy ne piszkítsák össze ápolt bundájukat. Főként gyümölcsöket, leveleket, virágokat, növényi nedveket, alkalmanként rovarokat fogyasztanak. 

Élményt adott a gyerekeknek a Tökös Nap.
A gyerekek örömmel vettek részt a tökös finomságok elkészítésében. A bőségtálakat interaktív látványetéteseken kapták meg gondozóiktól a zoo lakói 
Fotó: Pesti József

Mit csinált Macika a madárijesztővel? 

A makiktól elbúcsúzva az ormányos medvék kifutójánál folytatódott a program. A hosszú orrú légtornász medvék desszertje ezúttal nyers tojás volt, amit nem is akárhogy kaptak meg: a gyerekek dobálták be nekik a tápanyagban rendkívül gazdag csemegét. Természetesen Macika, a zoo 25 éves barnamedvéje sem maradt tökös csemege nélkül. Vitamindús gyümölcsökből, zöldségekből, halból álló ebédjét földimogyoróval, keksszel és mézzel gazdagították. Meglepetés is járt neki, mégpedig egy papírdobozokból kreált madárijesztő, ami húst rejtett. A gyerekek soraiból hatalmas nevetés tört ki, amikor Macika önfeledten birkózott a madárijesztővel, hogy elővadássza belőle a neki szánt finomságot. A látványetetések mellett tökfej szépségverseny is színesítette a programot. Több mint negyven narancssárga tökcsodát neveztek, a legötletesebbeket díjazták az állatkert munkatársai. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu