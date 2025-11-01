Madárijesztőbe rejtett hús, tojásdobálás – tele volt izgalommal az ebédidő a jászberényi állatkertben – galériával, videóval

A ragyogó őszi napsütés és a Tökös Nap élménye sok családot csábított szombaton a jászberényi állatkertbe, ahol a gyerekek lelkesen kapcsolódtak be az állatok ebédjének elkészítésébe. Közben pedig a gondozók megannyi érdekességet meséltek a zoo lakóinak életmódjáról, viselkedéséről.

Faragott töktányérokból ebédeltek a gyűrűsfarkú makik a jászberényi állatkert Tökös Napján

Fotó: Pesti József

A zoo lakóinak és a látogatóknak is élményt adott a Tökös Nap

Ottjártunkkor már szorgalmasan dolgoztak a kis szakácsok az állatkert „szabadtéri konyhájában”. Az asztalon hatalmas faragott töktányérok, tökkosarak és ladikok sorakoztak, melyeket az állatok igényei szerint töltöttek meg finomságokkal.

– Tojást tehetek a mosómedvék ebédjébe? - kérdezte egy mosolygós kislány a gondozónőt.

– Igen, a mosómedve mindenevő, növényi és állati eredetű táplálékot is fogyaszt. Így a gyümölcsök mellé tojás és csibehús is kerülhet a töktányérra. Az itt élők kedvence egyébként a banán – érkezett a tartalmas válasz, majd a kis kukta a tojásokat gondosan a szőlőszemekkel és banánkarikákkal megrakott tányér tetejére helyezte.

Az őszi bőségtálak elkészítése után látványetetéseken vehettek részt a látogatók. Elsőként a gyűrűsfarkú makik kapták meg tökös ebédjüket.