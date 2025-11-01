1 órája
Madárijesztőbe rejtett hús, tojásdobálás – tele volt izgalommal az ebédidő a jászberényi állatkertben – galériával, videóval
Különleges lakomát rendeztek szombaton a Jászberényi Állat- és Növénykert lakóinak. A Tökös Napon a gondozók és a látogatók által közösen készített őszi bőségtálakat tök izgalmas látványetetéseken kapták meg az állatok. A faragott töktányérok ínyenc falatokat rejtettek, természetesen az állatok igényeinek megfelelően. Elképesztően cuki fotókat és videót hoztunk az őszi program legjobb pillanatairól!
A ragyogó őszi napsütés és a Tökös Nap élménye sok családot csábított szombaton a jászberényi állatkertbe, ahol a gyerekek lelkesen kapcsolódtak be az állatok ebédjének elkészítésébe. Közben pedig a gondozók megannyi érdekességet meséltek a zoo lakóinak életmódjáról, viselkedéséről.
A zoo lakóinak és a látogatóknak is élményt adott a Tökös Nap
Ottjártunkkor már szorgalmasan dolgoztak a kis szakácsok az állatkert „szabadtéri konyhájában”. Az asztalon hatalmas faragott töktányérok, tökkosarak és ladikok sorakoztak, melyeket az állatok igényei szerint töltöttek meg finomságokkal.
– Tojást tehetek a mosómedvék ebédjébe? - kérdezte egy mosolygós kislány a gondozónőt.
– Igen, a mosómedve mindenevő, növényi és állati eredetű táplálékot is fogyaszt. Így a gyümölcsök mellé tojás és csibehús is kerülhet a töktányérra. Az itt élők kedvence egyébként a banán – érkezett a tartalmas válasz, majd a kis kukta a tojásokat gondosan a szőlőszemekkel és banánkarikákkal megrakott tányér tetejére helyezte.
Az őszi bőségtálak elkészítése után látványetetéseken vehettek részt a látogatók. Elsőként a gyűrűsfarkú makik kapták meg tökös ebédjüket.
Madagaszkár ikonikus állatai eleinte gyanakodva figyelték a körülöttük kialakult nagy sürgés-forgást, majd gondozóik hívó szavára előjöttek. Kíváncsian szaglászták a furcsa, narancssárga tálakat és gyorsan felfedezték, hogy azok bizony ritka ínyencségeket rejtenek. A hosszú, fekete-fehér csíkos farkukról könnyen felismerhető játékos állatok nemcsak a mennyei ízeket élvezték, hanem az őszi napsütést is.
Tökös Nap a Jászberényi ÁllatkertbenFotók: Pesti József
Hegedűs Laura gondozónő a látványetetésen elmondta, hogy hat gyűrűsfarkú maki él a jászberényi állatkertben, a legidősebb 29, míg a legfiatalabb 6 éves. Megtudtuk azt is, hogy a makikat az egykor Madagaszkárra érkező európai utazók gonosz szellemnek, lemurnak nevezték, mert hatalmas, sárga szemeikkel és sikolyszerű hangjukkal megijesztették a látogatókat. Evés közben gondosan ügyelnek rá, hogy ne piszkítsák össze ápolt bundájukat. Főként gyümölcsöket, leveleket, virágokat, növényi nedveket, alkalmanként rovarokat fogyasztanak.
Mit csinált Macika a madárijesztővel?
A makiktól elbúcsúzva az ormányos medvék kifutójánál folytatódott a program. A hosszú orrú légtornász medvék desszertje ezúttal nyers tojás volt, amit nem is akárhogy kaptak meg: a gyerekek dobálták be nekik a tápanyagban rendkívül gazdag csemegét. Természetesen Macika, a zoo 25 éves barnamedvéje sem maradt tökös csemege nélkül. Vitamindús gyümölcsökből, zöldségekből, halból álló ebédjét földimogyoróval, keksszel és mézzel gazdagították. Meglepetés is járt neki, mégpedig egy papírdobozokból kreált madárijesztő, ami húst rejtett. A gyerekek soraiból hatalmas nevetés tört ki, amikor Macika önfeledten birkózott a madárijesztővel, hogy elővadássza belőle a neki szánt finomságot. A látványetetések mellett tökfej szépségverseny is színesítette a programot. Több mint negyven narancssárga tökcsodát neveztek, a legötletesebbeket díjazták az állatkert munkatársai.
