A nyár a fesztiválok, a strandolás és persze a felhőtlen közös programok ideje, amikor családunkkal a jól megérdemelt pihenésre fókuszálunk. A kisgyermekesek, ahogy az lenni szokott, egy-egy játszótéri programot is beiktatnak, hogy csemetéjük alaposan kiszórakozhassa magát a nap végére.

Az elmúlt hetekben mi is így tettünk, és az egyik ceglédi játszóparkban „múlattuk az időt”, majd Szolnokon tettük ugyanezt. Amíg a szülők óvó tekintetükkel a padokról pásztázták apróságaikat, időnként egymással is szóba elegyedtek. A hétköznapi témák után hamar a közvetlenebb beszélgetésé lett a főszerep... Egy fiatal édesanya például egyenesen Kubából érkezett a fiával, nem sokkal később pedig egy adószakértő és egy idős nagymama is csatlakozott hozzánk. Miközben a kicsik egymással voltak elfoglalva, a maroknyi szülőcsapat órákig sztorizott. Véget nem érő élmények kerültek elő a karibi szigetországból, a helyi emberekről, a kultúráról, az ottani érdekességekről, mígnem Szolnok talán legkisebb játszóterén azon kaptuk magunkat, hogy nemcsak a gyerkőceink, de mi is jól szórakozunk.

S ahogy a kicsik között barátságok szövődtek, úgy bennünket is kezdett összekötni valami. Azóta akárhol találkozunk, mindenütt megállunk néhány szóra, és bizony még a kubai spanyol sem lehet akadály. Az aprócska környékbeli játszótér immár nem csak gyermekeink kedvenc grundját jelenti, hanem azt a helyszínt is, amelyet belengenek hangulatos nyáresti történetek és mély beszélgetések egyaránt.