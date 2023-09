Remek pecások leledzenek kis hazánkban, beleértve szűkebb régiónkat is. Nem új keletű hír, hogy a hobbihorgászok száma évről évre gyarapodik, ám sokan hódolnak a versenyzés nyújtotta örömöknek is. Amatőröknek, egyesületi szinten meghirdetett versenyekre gyakran állnak össze baráti, munkahelyi csapatok, ám komolyabb szinten sincs okunk szégyenkezni. A profi versenyzők listájában is letettük már a névjegyünket, és a különféle szakmák versenyzői is tudnak nagyot alakítani.

Legutóbb például a rendőrök mérték össze halfogó tudásukat, még hozzá nemzetközi szinten, a Németországban megrendezett 34. Rendőr Horgász Európa-bajnokságon. S hogy bűnüldözőink nem csak a tolvajok, rablók elfogásában jeleskednek, hanem a halak kifogásában is, mi sem bizonyítja jobban, hogy a magyar csapat, melyben vármegyei rendőrök is áztatták horgot, megszerezte a győzelmet. Pedig a megmérettetés helyszíne, az Elba igencsak eltérő viszonyokkal fogadta pecásainkat, mint amihez alföldi viszonyok között hozzászokhattak.

Az igazi, vérbeli pecás azonban nem esik kétségbe új terepen sem, hanem igyekszik kitapasztalni mihamarabb, hogy milyen trükkel érdemes próbálkozni az ott előforduló halfajok horogra csalogatásában. Ebből a rendőr-pecások is jelesre vizsgáztak, öregbítve nem csak hazánk, de a rendőrtársadalom hírnevét is. Ha aranyhallal nem is, de aranyéremmel mindenképp gazdagodtak.

Az Elbában úszkáló keszegek, jászok, domolykók bizonyára korántsem örvendeztek annyira lelkesen, mint a győztes csapat tagjai. De az már egy másik történet.