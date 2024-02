Már az utolsó simításokat, az elszívórendszer beüzemelését végzik a TROK Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium konyhájában, ahol tavaly nyáron kezdődtek a nagyszabású felújítási munkálatok. Ennek ellenére a munka már gőzerővel zajlik, ottjártunkkor éppen tojásleves készült, valamint citromos-vajas csirke répás rizzsel.

– Körülbelül 550 adagot készítünk egy nap, a református bölcsőde, az óvoda, az általános iskola, a középiskola, a felnőtt étkeztetés és az idősek otthona is hozzánk tartoik. Próbálunk úgy főzni, hogy a hagyományokat is ápoljuk, de az egészséges táplálkozást is szem előtt tartsuk. A konyhánk jól felszerelt, hiszen egyebek mellett eszközbezerzés is történt, a burkolatok is megújultak, illetve a vízhálózatot is korszerűsítették– tájékoztatott Vetró Edina élelmezésvezető.