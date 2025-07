Messziről csodás, közelről szomorú látványt nyújt a szolnoki Eötvös téri víztorony – galériával, videóval

A Baross utat és a Gólya park környezetét uraló, látványában lenyűgöző épület hányatott sorsát mai állapota bizonyítja. A francia nyelvben chateau d’eau-nak, azaz a „víz kastélyának” nevezett, 1910-ben megalkotott ikonikus szolnoki Eötvös téri víztorony átélte az első- és a második világháborút, a vörös- és a fehér terrort, az 1956-os eseményeket. Mindeközben volt tűzfigyelő torony, a 44-es szolnoki bombázásban jelentősen megsérült. Később, az emeletes házak megépültekor használhatatlanná vált, végül, 2007-ben végleg bezárták az ajtaját.

Ikonikus mégis romos épülete Szolnoknak az Eötvös téri víztorony

Fotó: Nagy Balázs

Az Eötvös téri víztorony évekkel ezelőtt bekerült a Szolnoki Értéktárba is

Az egyre inkább romló állagú víztorony jelenleg egy beazonosítható látványeleme Szolnoknak, ám újrahasznosítására több alkalommal is volt remény.

A közelmúltban Szolnok új fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatót Szalay Ferenc miniszteri biztos, Töreki András fideszes frakcióvezető és Fejér Andor fejlesztési tanácsnok. A víztorony sorsa itt is szóba került. A 2028-ig tartó időszakra tervezett beruházások a TOP Plusz pályázatokból valósulhatnak meg. Ezek között külön figyelmet kapott az Eötvös téri víztorony, amely a Gólya parkban található, és most újra városi tulajdonba kerül. A víztornyot a tervek szerint – állagmegóvás és felújítás után – a Szolnoki Szakképzési Centrum hasznosítja majd. A víztorony korábban is a város arculatának meghatározó eleme volt, ahogy például a Tisza Szálló is. A fejlesztések célja Szolnok városképének és funkcionális infrastruktúrájának hosszú távú erősítése.