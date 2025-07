A múlttal ismerkedett a jövő, gyermekek jártak a levéltárban

A közelmúltban több napon keresztül is meglátogatták a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltárát a vármegyeszékhely nyári napközis táborozói. Az intézmény levéltár-pedagógiai programjain résztvevő fiatalok a restaurátor munkájával és a restaurátor-műhely eszközeivel ismerkedhettek meg, miközben károsodott és megtisztított, kijavított iratokat is megtekinthettek.

Nyár van és iskolaszünet. De még a gyermekek táboroztatása közben is lehet tanulni... A vármegyei levéltár érdekfeszítő programokkal bővíti a fiatalok ismeretét

Forrás: MNL JNKSZVML Facebook-oldala

Számos program várta a gyerekeket a levéltárban

A gyerekek érzékenyítése a múlt értékei iránt a raktárban is folytatódott, ahol olyan iratokkal találkozhattak a gyerekek, melyek sérülései „beszédesek”. A táborozók az íráshordozók történetét is végigkövethették, majd maguk is kipróbálhatták a hagyományos kézi papírmerítést – számolt be a táborozók látogatásáról a vármegyei levéltár a közösségi oldalán.