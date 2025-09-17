Éjféli garázsfogság

Tavaly áprilisban én magam is belefutottam egy parkolási malőrbe. Új lakásba költöztünk, és még az utolsó simításokat végeztük az ingatlanon, amely idejére a bérelt garázsunkba parkoltunk le. A munkálatok elhúzódtak, és éjfél után eszméltünk rá, hogy másnap dolgozni kell menni, az ágyunkat pedig még nem tudtuk átvinni. Így nagyjából összepakoltunk, és elindultunk régebbi otthonunkba.

A parkolási malőrök sokszor bosszúsággal indulnak, de olykor barátsággal végződnek

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Pontosabban, csak akartunk: egy parkolási baki teljesen keresztülhúzta a számításainkat

A bérelt garázs előtt ugyanis egy kisbusz ékeskedett, a sofőr nélkül. Hát, mit ne mondjak, kissé ledöbbentem. Mivel az udvarban parkolt, biztosra vettük, hogy egy szomszédhoz tartozhat a jármű, de éjszaka mégsem illik egyesével becsöngetni mindenhová.

Végül kénytelenek voltunk gyalog hazamenni. Nem mondom, cipekedés és bútorpakolás után nem esett túl jól a séta. Másnap azonban kiderült, hogy a garázst korábban csak tárolónak használták, így teljesen bevett szokás volt, hogy előtte parkolnak. Az eset óta ilyen többé nem fordult elő, és kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymást. Sőt, azóta az egyik legkedvesebb szomszédjaim lettek. Ezért is fontos, hogy ilyen helyzetekben inkább türelemmel, mint indulattal reagáljunk.