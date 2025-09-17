szeptember 17., szerda

55 perce

Éjféli garázsfogság

Címkék#malőr#garázsfogság#éjszaka#jármű

Egy szabálytalan parkolás nehezítette meg egy szolnoki férfi reggelét a napokban. Saját garázsa előtt egy ismeretlen sofőr állt meg, ezzel ellehetetlenítve azt, hogy kocsijával kiálljon és munkába induljon. A parkolási bakik mindennapos jelenségnek számítanak az utakon, és sokszor óriási nehézséget okoznak a vétlen autósoknak.

Nyitrai Fanni

Tavaly áprilisban én magam is belefutottam egy parkolási malőrbe. Új lakásba költöztünk, és még az utolsó simításokat végeztük az ingatlanon, amely idejére a bérelt garázsunkba parkoltunk le. A munkálatok elhúzódtak, és éjfél után eszméltünk rá, hogy másnap dolgozni kell menni, az ágyunkat pedig még nem tudtuk átvinni. Így nagyjából összepakoltunk, és elindultunk régebbi otthonunkba.

szabálytalan parkolási jelenségek
A parkolási malőrök sokszor bosszúsággal indulnak, de olykor barátsággal végződnek
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Pontosabban, csak akartunk: egy parkolási baki teljesen keresztülhúzta a számításainkat

A bérelt garázs előtt ugyanis egy kisbusz ékeskedett, a sofőr nélkül. Hát, mit ne mondjak, kissé ledöbbentem. Mivel az udvarban parkolt, biztosra vettük, hogy egy szomszédhoz tartozhat a jármű, de éjszaka mégsem illik egyesével becsöngetni mindenhová.

Végül kénytelenek voltunk gyalog hazamenni. Nem mondom, cipekedés és bútorpakolás után nem esett túl jól a séta. Másnap azonban kiderült, hogy a garázst korábban csak tárolónak használták, így teljesen bevett szokás volt, hogy előtte parkolnak. Az eset óta ilyen többé nem fordult elő, és kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymást. Sőt, azóta az egyik legkedvesebb szomszédjaim lettek. Ezért is fontos, hogy ilyen helyzetekben inkább türelemmel, mint indulattal reagáljunk.

 

