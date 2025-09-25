szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

A piac varázsa

Címkék#varázs#illat#szív#mosoly#árus#gyümölcs

Van egy különleges varázsa annak, amikor az ember nem a nagyobb üzletek polcairól rakja kosarába a friss terméseket. Kilépünk a rohanó hétköznapokból, és elmerülünk a piaci forgatag lüktetésében, ami nem csupán a vásárlásról szól. Sokkal inkább a hangulatról, a termelők zöldségeinek és gyümölcseinek illatáról, valamint a körülöttünk nyüzsgő emberekről.

Nyitrai Fanni

Bevallom, imádok a standok között járkálni, és nézegetni a szebbnél szebb portékákat, amiket a családok saját maguk termesztenek, gondoznak szeretettel és odaadással. A piaci forgatagban minden apró kis tényező fontos szerepet kap: az árusok büszke mosolya, a vásárlók válogató kezei, és a gyermekek kíváncsi tekintete teszi igazán hangulatossá a piacozást. 

törökszentmiklósi piaci forgatag
A piaci forgatag különlegessége nem csupán a minőségi gyümölcsökben és zöldségekben rejlik
Fotó: Mészáros János

Piaci forgatag: szívvel-lélekkel gondozott termések

A legjobban talán azt szeretem, hogy az árusoknak mindig van egy-két jó szava, vagy akár egy egész története. Egyszer például a munkámból adódóan egy őstermelővel beszélgettem, aki málnákkal foglalkozik. Akkora szenvedéllyel mesélt az apró gyümölcsökről, hogy még egy vajas-lekváros kalácsot is kaptam tőle, hogy én is megérthessem azt, milyen fontos a megfelelő gondozás. És igaza is volt: minden falatban érződött a hozzáértés és a szeretet. 
Pontosan ezért szeretek inkább a piacon válogatni, mint nagyobb üzletekben. Ott tudom, kitől veszem a gyümölcsöket, és azt is, hogy milyen gondoskodással nevelte. Minden falat mögött egy történet rejlik, amitől az étel sokkal többet jelent egyszerű árucikknél.

 

