Abony őrzi hősei emlékét – elkezdődött a világháborús emlékmű felújítása

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint az I. világháborús emlékmű 1924-ben készült el, Pankotai Farkas Béla alkotásaként, melyet később Pogány Gábor Benő szobrászművész újított fel. Talpazatán 437, a háborúban elesett abonyi katona neve olvasható.

Az I. Világháborús Emlékmű rekonstrukciós munkálatai hétfőn kezdődtek el

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Az I. Világháborús Emlékmű mellett számtalan örökséget sikerült megóvni a városban

Nemrég a Főtéren található II. Világháborús Emlékmű felújítása is megtörtént, a Katolikus Templom előtt álló kereszttel együtt, ugyancsak saját költségvetési forrásból. Az elmúlt időszakban pedig több helyi érték és örökség is megújulhatott különböző támogatásoknak köszönhetően. A mostani rekonstrukciós munkálatokat az önkormányzat viszont szintén saját forrásból finanszírozza, a beruházás nettó értéke 630 ezer forint. Ez tartalmazza az emlékmű megtisztítását, mohátlanítást, valamint a talpazaton lévő nevek és felvésések restaurálását is.

– Mindezen törekvéseink azt a nemes célt szolgálják, hogy megőrizzük őseink örökségét, emlékét az utókor számára – emelte ki Pető Zsolt.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A szobor 101 éve készült el

A szoborkompozíciót Pankotai Farkas Béla készítette még 1924-ben. A művész alkotásai számtalan helyen megtalálhatók az országban, többek között Tiszalúcon, Hartán, Mezőszilváson és Hejőkeresztúron is.