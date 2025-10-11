október 11., szombat

29 perce

Abony őrzi hősei emlékét – elkezdődött a világháborús emlékmű felújítása

Címkék#önkormányzat#munkálatok#polgármester

Saját forrást biztosít az abonyi önkormányzat a város egyik fontos emlékművének felújítására. Az I. Világháborús Emlékmű rekonstrukciós munkálatai hétfőn kezdődtek el.

Nyitrai Fanni

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint az I. világháborús emlékmű 1924-ben készült el, Pankotai Farkas Béla alkotásaként, melyet később Pogány Gábor Benő szobrászművész újított fel. Talpazatán 437, a háborúban elesett abonyi katona neve olvasható.

Az I. Világháborús Emlékmű Abonyban
Az I. Világháborús Emlékmű rekonstrukciós munkálatai hétfőn kezdődtek el
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Az I. Világháborús Emlékmű mellett számtalan örökséget sikerült megóvni a városban

Nemrég a Főtéren található II. Világháborús Emlékmű felújítása is megtörtént, a Katolikus Templom előtt álló kereszttel együtt, ugyancsak saját költségvetési forrásból. Az elmúlt időszakban pedig több helyi érték és örökség is megújulhatott különböző támogatásoknak köszönhetően. A mostani rekonstrukciós munkálatokat az önkormányzat viszont szintén saját forrásból finanszírozza, a beruházás nettó értéke 630 ezer forint. Ez tartalmazza az emlékmű megtisztítását, mohátlanítást, valamint a talpazaton lévő nevek és felvésések restaurálását is.

– Mindezen törekvéseink azt a nemes célt szolgálják, hogy megőrizzük őseink örökségét, emlékét az utókor számára – emelte ki Pető Zsolt. 

A szobor 101 éve készült el

A szoborkompozíciót Pankotai Farkas Béla készítette még 1924-ben. A művész alkotásai számtalan helyen megtalálhatók az országban, többek között Tiszalúcon, Hartán, Mezőszilváson és Hejőkeresztúron is.

 

