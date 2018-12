Amikor a falfirkálót számon kérni éppen késő...

A falfirka nem új keletű szórakozási mód a legkisebbektől kezdve a kamasz vagy akár még a huszonéves korosztály körében is.

A kicsik általában még a játszóterek betonján élik ki firkálási hajlamukat, ami ellen nem is szoktak kifogást emelni. A csibészebbjei aztán mindinkább rákapnak a kapura vagy házfalakra.

De ha nem is hagynak fel e környezetrondító szórakozási formával, azért valami hatás csak fészket ver bennük. Erről árulkodik egy belvárosi üzlet színes falán a minap felfedezett, kézzel odapingált felirat is, mely így szól: Ezt most miért kellett összefirkálni? Jó kérdés.

Csak előbb kellett volna feltenni, mint, hogy előkerült a festékszóró…

A gif csupán illusztráció!

A „JÓ REGGELT!” rovatunkban naponta olvasható történetek az Új Néplap első oldalának bal alsó sarkában található, ugyanezt a nevet viselő rovatából származnak. A pár soros olvasmányok célja csupán a reggeli szórakoztatás, tartalmuk nem bír hírértékkel.

