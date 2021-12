Huszonhét évig dolgoztam, és állományban vagyok még ma is a Porsche Hungariánál. Ügyvezetőként a szerződésem 2020 végén lejárt, de ott maradtam a cég menedzsmentjében, viszont már nem operatív feladatokat látok el. Így felszabadult időm, energiám, ezért kerestem egyéb kihívásokat. Vannak egyéb társadalmi megbízatásaim és feladataim is, amiket ellátok, de tudásomat szerettem volna valamilyen komolyabb pozícióban is kamatoztatni. Mivel a VOSZ-nál volt előéletem mint társelnök, és megkerestek a pozícióval kapcsolatban, e két igény szerencsésen találkozott.