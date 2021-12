Hullámtérrendezési projekt 5 perce

Együtt tartják majd karban a földeket védő nyári gátat a tiszajenői gazdák

A jelenleg is folyamatban lévő, nagyszabású hullámtérrendezési projektről, a tiszajenői nyári gát üzemeltetésének feladatairól tartottak konzultációt csütörtökön a tiszajenői Civil Házban. A vízügyi munkálatok a helyi gazdákat is érintik, hiszen a Tisza hullámterében is húzódnak.

A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak az új gát működésével kapcsolatban Fotó: Mészáros János

Mintegy tizenöt és fél milliárd forintos támogatással történik az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) beruházásában a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” elnevezésű projekt. A fejlesztés a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban valósul meg.

A projekthez kapcsolódó rendezvényen köszöntőt mondott dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője és Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Virág József polgármester beszédében a lakosok türelmét is megköszönte, hiszen másfél éve kénytelenek együtt élni a munkálatok miatt jelentősen megnövekedett forgalommal, a munkagépek okozta zajjal és porral. A konzultáción Lovas Attila, a Kötivízig igazgatója adott tájékoztatást a projektről, kiemelten kezelve a vezsenyi kanyarulatrendezést, melynek elemeként végzik a jenei nyári gát kiépítését. A hullámtéri munkálatokról Lovas Attila, a Kötivízig igazgatója beszélt Fotó: Mészáros János

A vonatkozó jogszabály értelmében a nyári gátak üzemeltetése, karbantartása, védelme azonban nem a Kötivízig feladata. A vegetáció hétszázötven centiméter felett levonuló árhullámok ellen történő megvédése egy, a területen illetékes nyári gát üzemeltetésére alakuló gáttársulás megalapítása esetén lehetséges. A vasbeton műtárgyak bukófelületére beépítenek egy körülbelül egyméteres kiegészítő földtöltést, mely biztosítja a védelmet az említett vízszintig. A nyári gáttal védett területek egy rendkívüli árhullám esetén, a földtöltés elbontásával bevonhatóak a hullámtéri levezető sávba. A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak az új gát működésével kapcsolatban Fotó: Mészáros János

Huszonegy tiszajenői gazda novemberben csatlakozott a „Vezsenyi Gátfenntartó és Természetvédő Egyesülethez”, így példaértékű együttműködésben végezhetik a gátkarbantartó feladatokat. A konzultáción az egyesületben a jenei gazdákat képviselő Serfőző Lajos arra is rákérdezett, az új szakasz elkészültéig helyreállítják-e a régi nyári gátat, hogy védje a földeket egy, az új gát befejezése előtt előforduló árhullám esetén. A kérdésre pozitív válasz érkezett. Mészáros László a munkagépek okozta károk helyreállításáról érdeklődött, ő is megnyugtató választ kapott. Horthy Csaba pedig azt ecsetelte, mennyivel eredményesebb a gazdák egyesületté kovácsolódása egy külön társulás alapításával szemben.

