Eredményes évről számolt be a Tiszaderzs környékén gazdálkodó Urbán Zsombor is, amelyben több rekordot is sikerült átadni a múltnak Kérdésünkre úgy értékelt: a terményárak az egekbe szöktek, emellett a termésátlagok is elég jók lettek, ebből következik, hogy számukra páratlan év volt 2021. Rekordok születtek például a termésátlagokban, főleg a gabonában. Hektáronként hét mázsával több termett, mint korábban.