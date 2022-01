A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében tavaly decemberben 238,7 ezer álláskereső szerepelt, ami közel 52 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva. Az álláskeresők száma országosan 2020 de­cemberéhez képest 17,9, a megelőző hónaphoz viszonyítva pedig 1,5 százalékkal csökkent. Megyénkben 12.984 álláskeresőt tartottak nyilván, 2741 fővel kevesebbet, mint az előző év ugyanezen hónapjában. Novemberhez képest­ 1,1 százalékos a csökkenés, ami azt jelenti, egy hónap alatt 148 fővel fogyatkozott azok száma, akik nem voltak állásban­ és hivatalosan is munkát kerestek. Múlt hónapban a nyilvántartott megyei álláskeresők között 915 volt pályakezdő, ez 67 fővel kevesebb, mint novemberben.

A Szolnoki járásban van a legtöbb álláskereső

Tavaly decemberben 368 fővel több pályakezdő keresett munkát, így az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest 28,7 százalékos a csökkenés. Decemberben is a Szolnoki járásban tartották nyilván a legtöbb álláskeresőt, ami összefügg azzal, hogy itt élnek legtöbben. A második legtöbb álláskeresőt pedig a Karcagi járásban regisztrálták. A hónap folyamán 865 új álláshelyet is bejelentettek, ezek közül 382 volt támogatott és 483 nem támogatott. A nyilvántartásban szereplők közül 1293 pozíció meg is szűnt az év utolsó hónapjában, remélhetőleg azért, mert sikerült új dolgozó felvételével vagy átszervezéssel betölteni. Pozitívum, hogy az év utolsó hónapjában nem jelentettek be megyei csoportos létszámleépítést. Sőt, tavaly egyetlen hónapban sem történtek csoportos elbocsátások.