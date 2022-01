Anyagilag megerősödött a város

Az idei tervekre vonatkozó kérdésünkre a településvezető úgy válaszolt: a két óvoda felújításához szükséges tervezés is elkezdődött, a város központjában parkolókat fognak kialakítani, és 2022-ben is folytatják a nagy volumenű járdaépítést, emellett több belterületi út felújítására is sor kerül majd.

– Nagy várakozással tekintünk az idei év elé, hiszen anyagilag megerősödtünk, lesz lehetőségünk a kunhegyesi emberek életminőségének javítására – tekintett előre Szabó András.