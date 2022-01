– A korai szüretelésű szőlőkből készült borok, így például az Irsai Olivér vagy a Cserszegi fűszeres Márton napra elkészült, azóta már hivatalosan forgalomba is kerültek. Idén először sikerült a Piros Szlankából is mind minőségre mind mennyiségre piacképes bort kapnunk. Ez a kellemes gyümölcsillatú nedű országos tekintetben is egyedülálló – magyarázta.