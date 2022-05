A negyedik hónapban megyénk álláskeresői közül nyolcszázhetvenheten pályakezdőként próbáltak elhelyezkedni, és bár csökkent a számuk, megyénkben az országoshoz képest még mindig viszonylag magas a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma. Idén áprilisban összesen 26 600 üres álláshelyet jelentettek be a munkaadók, ezek negyven százalékához támogatást is igényeltek.

Megyénkben április folyamán 939 új álláshelyet jelentettek be, ebből 520 volt támogatott. Ez jelentős visszaesés az előző hónapban bejelentett 2175 (1740 támogatott) álláshelyek számához képest. Előző hónapról maradt 3614 betöltetlen pozíció, ám meg is szűnt 964 – az új bejelentéseknél több – álláshely, így május 3589 szabad pozícióval indult.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz megyénkből változatlanul nem érkezett bejelentés csoportos létszámleépítésről.

A hirdetések között is számos elhelyezkedési lehetőség között böngészhetnek az állástalanok, illetve az érdeklődők. Május első hetének végére csúcsértékekről adtak hírt: az egyik nagy gyűjtőoldal 48 770 publikált álláshirdetésről adott számot. Tegnap már kevesebb, összesen 33 689 állásból válogathattak a keresgélők, megyénkben ebből 864 pozíciót kínáltak a legkülönfélébb területekre fizikai és szellemi munkára egyaránt.

Megyénkben is alapvető probléma a fizikai dolgozók hiánya

– mutatott rá dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke.

– Például a vendéglátóiparban a Balaton elszívja a képzett, jó munkaerőt, így sokfelé gond, hogy ha itt találnak is dolgozót, velük nem tudják azt a minőséget biztosítani, mint kívánatos lenne. Az építőiparban is nagy az emberhiány, miközben jön a nyár, versenyt futnak az idővel, hogy az építőanyagokat időben megszerezzék és be is építsék, különben az áremelés hatásaival kell szembenézniük. Viszont a hazánkban is húzóerőnek számító járműipar alkatrészhiánnyal küzd, ami visszafogja a termelést, így ott most nem szembetűnő a munkaerő hiánya – tette hozzá a szakember.