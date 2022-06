A Besenyszög ha­tárában gazdálkodó Rigó Andrásék vasárnap kezdték meg az árpa aratását.

– Vegyes a kép, a jobb minőségű földeken a termés is jobb, a rosszabb minőségűeken gyenge. Összességében a gyenge felé hajló közepes termés ígérkezik, óvatos becslésünk szerint átlagosan hektáronként har­minc mázsa várható – adott helyzetképet a gazda.

– A már betakarított terület hektáronként huszonöt mázsa árpát adott, amit most aratunk, az jobb. De a legfőbb gond, hogy a minősége sem az igazi... Szemtömegre ugyan jó, de a hektolitersúlya gyenge lesz, így átvételnél nem kapunk érte annyit. A kereskedők megadnak egy jó árat, de ezek a problémák csökkentik az összeget – mutatott rá Rigó András.

Az őszi árpa várható termésátlaga Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Térség Tonna/hektár Nagykunság 3 Szolnok 3,5 Tiszazug 2,8 Jászság 2,5

* Forrás: NAK megyei szervezete

Massay Gábor családi gazdálkodó Szajolnál húzódó földjein szombaton indult a betakarítás.

Megkezdhettük volna akár már szerdán is, katasztrofális a termés

– vallotta meg.

Hektáronként huszonöt-harmincöt mázsa termés várható, és ő is az árpa hektolitersúlyára panaszkodik, amit az aszály okozott.

– Hatvanhárom kilogramm/hektoliter lenne a szabvány, de az ötven-ötvenötöt is alig érjük el. Ez átvételnél veszteséget jelent. Több mint száz hektáron vetettem, a repce helyett is, de így nem hoz sok bevételt. A gázolaj, a műtrágya eközben jelentősen drágult. Errefelé nagyon gyenge lett az árpa, és nem csak nálam... Ráadásul a búza sem túl jó, akár a jövő héten azt is lehet kezdeni aratni. Tiszasülynél még nem kezdődtek meg a munkálatok, bár egy-két napon belül itt is nekifognak a betakarításnak – tudtuk meg Fekete Józseftől, a Tiszasülyi Gazdakör elnökétől.

Mint mondta, egyetlen gazdáról tud, aki hétfőn aratni kezdett.

– Jóval gyengébb lesz a termés a vártál az aszály miatt, bár ez nyilván táblánként is változó. Harminc-ötven mázsa várható hektáronként. Az időjárás abszolút kedvező az aratási munkákhoz, bár annak jobban örülnénk, ha eső miatt állnának a gépek pár napot – vélekedett Fekete József.

Területenként eltérő a várakozás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezetétől kapott információk szerint összesen 30 860 hektáron ültettek árpából a megyei gazdálkodók. Területenként nagyon változóak a terméseredmények az egy tonna/hektártól a hat tonna/hektárig terjedően. Összességében a legjobb termésre Szolnok környékén van kilátás, ott átlagban három és fél tonna/hektár várható, míg a Jászságban átlagosan csak két és fél tonna/hektárral számolhatnak a gazdálkodók. Hubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke arra is felhívja a gazdák figyelmét, hogy az a gazda, aki aszálykárt szeretne bejelenteni, az csak a bejelentés után tizenöt nappal kezdheti meg a betakarítást. Az aszály egyébként rengeteg gazdát érint idén. Mindeközben az őszi búza és tönkölybúza vonatkozásában is végeztek már próbavágásokat.