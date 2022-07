– Elmondható, hogy a termésátlagok nagyon alacsonyak a súlyos aszályhelyzet miatt – tájékoztatta hírportálunkat Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

– A megyében már meghaladták a 138 ezer hektárt a kárbejelentések a kalászos gabonákban. A kukoric-a és napraforgó-kultúrákban is hatalmas a probléma az aszály miatt.

Kukorica esetében lényegében nulla a várható termés mennyisége, de a napraforgónál sem éri el előreláthatólag az egy tonnát hektáronként.

– Fontos, hogy a gazdák tegyék meg a kárbejelentéseket – hívta fel rá a figyelmet a megyei NAK-elnök.

A Besenyszög határában gazdálkodó Rigó András sem örülhetett jó termésnek, mint mondta: a búza termésátlaga hektáronként 2 tonna és az alatti, az őszi árpáé pedig inkább 1,5 tonna körüli.

A mezőgazdasági gépeket is alaposan próbára teszi a kemény talaj. A Besenyszög határában gazdálkodó Rigó András és fia próbálják megjavítani a sérült rendterelőt Fotó: Nagy Balázs

– Nagyon gyenge lett a termés, átlag alatti. A napraforgó, kukorica mennyiségét nem is merem megtippelni. Kukoricából keveset vetettem, de itt a környéken nagyon rossz állapotú, a gazdálkodók már bálázzák a szárát, hogy legalább siló legyen belőle. Napraforgóból van száz hektárnyim, de az is gyenge, reménykedünk, hogy lesz még belőle valami.

A Szajol környéki földeken gazdálkodó Massay Gábor már egy hónappal ezelőtt is tragikusnak ítélte a szántóföldi helyzetet, különösen, hogy arrafelé öntözni sem tudnak a termelők. A gabonát azóta betakarították, a termésátlagok a környéken is gyengék lettek.

A kevés csapadék, a nagyon alacsony, 25–30 százalékos páratartalom a magas UV-sugárzással olyan légköri aszályt okozott, ami lehetetlenné tette, hogy a növények megfelelően fejlődjenek

– mutatott rá a gazda.

Tiszasülyön Vizi Gellért is végzett már a gabona betakarításával.

– Az árpám hektáronként másfél tonna lett, a búza ugyanannyi. A búza takarmány minőségű, de annak is a legalja. Szinte semmi eső nem volt errefelé – nyilatkozta a fiatal gazda.

– A napraforgó is nagyon rossz, már kezd elszáradni, de bízunk benne, hogy szeptemberben azért tudunk aratni, olyan egy tonna körüli lesz a termésátlaga. Vetettem kukoricát is, de már egy hónappal ezelőtt látszott, hogy annak annyi, le is száradt az egész, még cső sem fejlődött rajta.

A szintén tiszasülyi gazda, Oláh András is végzett a gabona aratásával.

– Az őszi árpám termésátlaga 3,2 tonna lett hektáronként, fele a szokottnak. A búza 1,7 tonna/hektár, és csak negyven százaléka annak, mint a korábbi években. A kukoricából semmi nem lett, annyit talán elérek, hogy lesilózzák, úgy kaphatok annyit érte, ami a betakarítás költségét fedezi – mondta a gazda.

A napraforgóban vannak ugyan szemek, de nem tudni még, mi lesz vele a továbbiakban.

Oláh András azt is elárulta: azon gondolkodik, érdemes-e ősszel vetni a jelenlegi árak mellett, vagy inkább egy évig pihentesse a földjét.

– Most huszonhatezer forint a vetőmagbúza tonnája, a műtrágya is nagyon drága, az anyagfelhasználási költségek egy hektárra vetítve négyszázezer forintra jönnének ki. Ebbe ugyan beleszámít a kombájnolás költsége is, mivel ezt bérmunkával tudom elvégeztetni, de akkor is nagyon magas összeg jön ki. A búza, árpa felvásárlási ára is csökkenő tendenciát mutat jelenleg, az ingadozó árak miatt egyébként is nehéz tervezni. Mindezt figyelembe véve, nem biztos, hogy megéri ősszel vetni, a feleségemmel egyébként is nyugdíjasok vagyunk, így nem kerül veszélybe a megélhetésünk, ha kihagyunk egy évet – vallotta meg a gazda.