Jászapátin, a Pócs Dinnyészetben szépen érnek a közkedvelt finomság különböző fajtái.

– Úgy néz ki, jó minőségű dinnyeterméssel számolhatunk idén – nyilatkozta hírportálunknak ifj. Pócs János termelő –, hiszen kedvező az időjárás, sok a napsütés és meleg van. Bár az aszály nem használ az érésnek, mivel azonban éjjel-nappal locsoljuk csepegtető öntözéssel, kiváló lesz. Heves-Jászság térségében most indul be igazán az érés.

Az elmúlt évekhez képest magasabb áron tudjuk most adni, kilogrammonként 360 forint körül, de ez valószínűleg idén is folyamatosan csökkenni fog.

– Az előállítási költsége 150 forint kilónként, így ennél alacsonyabb áron értékesíteni nem éri meg a termelőnek. Az elmúlt években tendencia volt, hogy az ár ez alá csökkent – ennél olcsóban lehetett dinnyét kapni, ezért van, hogy sokan felhagytak a termeléssel – fejtette ki ifj. Pócs János.

Huber István fegyverneki őstermelőnél sem panaszkodhatnak a vásárlók a görögdinnye méretére vagy zamatára. A termelő földjén jellemzően igen nagy gyümölcsök teremnek, bár elmondása alapján idén az érés körülbelül két hetet késett.

– Sajnos nagy az aszály, így kevesebb virág kötött be, így valamivel kevesebb dinnye lesz. Ami viszont megterem, az jó is. A dinnyék nagyok és az ízük is jó. A fóliás már letermett, most a szabadföldinek van a szezonja.

Idén a sárgabélű görögdinnye a legjobb, nagyon sok húsz kiló körüli darab termett, nálam öt-hat kilós nincs is.

– Görögdinnyét jelenleg kilónként 300-600 forintos áron adjuk, a sárgabélű drágább. A sárgadinnyék is nagyon jó minőségűek, azokat 480 forint/kiló áron kínáljuk– számolt be hírportálunknak a termelő.

Egyelőre nem tolonganak a vevők a piacon

A szolnoki piacon nincs akkora dinnyekínálat, mint azt a korábbi években megszoktuk, igaz, hétköznap a vevők sem tolonganak tömegesen a standok előtt.

A görögdinnyét árulják félbe vagy negyedbe vágva is, sokan egyelőre inkább csak így visznek belőle. A szeleteken jól látszik viszont, hogy a dinnyék szép pirosak, érettek, a héjuk sem vastag.

Dudás Éváék bő másfél hete kezdek árusítani, hetente kétszer szállít hozzájuk a termelő Veresegyházáról. Illata vásárlásra csábít, egyelőre azonban nincs nagy tömeg a standok előtt.

– A forgalom inkább a hétvégén erősebb, a hét elején elég kevés vevő van. Várják, hogy valamivel csökkenjenek az árak, idén kicsit magasabbak, mint tavaly. De maga a szállítás sem olcsó a termelőnek, a munkabérek is magasabbak, és locsolni is kellett a szárazság miatt. De nagyon finom, édes, jó a termés, bár mennyiségre kevesebb – fejtette ki az árus.

A görögdinnyét kilónként 350 forintért, a sárgadinnyét 450 forintért, a cukorbélűt 498 forintért kínálják.

Bottyán László Békés megyei dinnyét kínál, már körülbelül egy hete. Immár lassan hatvan éve árusít a piacon. Mint mondja, a békési termés is jó, a vásárlói forgalmat viszont az árak határozzák meg. De azért viszik tőle a dinnyét, ki kisebbet, ki nagyot akar. Mint mondta, látogatásunk előtt egy férfi a két legnagyobb dinnyét vette meg. Keresik, melyiknek vékony a héja, nézik, hogy kong, ha megütögetik. A sárgadinnyét és a cukorbélűt is viszik.

Ma már nincs olyan nagy roham a dinnyéért, mint régen – nosztalgiázott Bottyán László

Forrás: Mészáros János

– Nincs ma már olyan nagy roham a dinnyéért, mint egykor. Emlékszem, mikor régen a Rákóczi Téeszben termelt dinnyét árultuk, volt olyan év, hogy 540 mázsát négy nap alatt eladtunk – idézte fel a régi történetet. Azt is elmondta, a dinnye árát majd csökkenteni is fogják. Jelenleg a pirosbélű görögdinnye kilója 288 forint, a sárga bélű 398.