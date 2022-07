Az eladó lakások interneten elérhető kínálatát böngészve az derül ki, hogy megyeszékhelyünkön jelenleg legdrágábban nyolcvanegymillió forintért kínálnak új építésű lakást a Konstantin úton. Ezért a pénzért egy száznyolc négyzetméter alapterületű, amerikai konyhás nappalival kialakított, három nagy méretű szobás, grillteraszos társasházi otthont vásárolhatunk.

Természetesen azért ennél olcsóbban is találunk nagyobb ingatlanokat. Egy kétszintes, egy plusz három szobás, száztizenegy négyzetméteres, a Zagyvához közeli társasházi lakást például „potom” hetvenmillió forintért megkaphatunk. Még ennél is olcsóbb és nagyobb az a száznegyvenöt négyzetméter alapterületű, padlófűtéses társasházi lakás, melyet a Bercsényi utcában kínálnak hatvanötmillió forintért. Ez utóbbi öt szobával, erkéllyel és önálló garázzsal is rendelkezik...

Aki pedig a másik végletet keresi, és inkább az olcsóbb kínálatból szeretne válogatni, az már kilencmillió forintért talál ötvenhat négyzetméteres, kétszobás földszinti téglalakást – igaz, nem a belvárosban hanem a TVM-lakótelepen, és némi felújítás sem árt, mielőtt beköltözik az ember.

A Tallinn városrészben kétszobás, ötvennégy négyzetméteres társasházi lakásért kicsivel kevesebb mint tizenhatmilliót kell kiperkálnunk. A Széchenyi-lakótelepen szintén kétszobás, ötvenegy négyzetméteres lakásért tizenhétmilliót kérnek, de kínálnak ott hasonló méretű lakásokat huszonötmillió forintért is, és a Tallinnon is akadnak húszmillió feletti összegért hasonló méretű eladó lakások.

A Szolnok ispán körúti, ötven négyzetméteres, háromszobás, erkélyes panellakások széles palettája megtalálható: állapottól függően huszon-egynéhánytól huszonnyolcmillió forintig árazták be őket.

Aki pedig ragaszkodik a felkapottabb utcákhoz, mint amilyen például a Mária út, az a kínálatban talál nyolcvan négyzetméteres, négyszobás, nagy erkélyes lakást negyvenhétmillióért, de akár harmincötmillióért is.

Abszolút központi helyen is keresgélhetünk ingatlant, elérhetőek például a Kossuth térre nézőek is. Ha pedig valaki olyan helyet keres, ami közel esik a vasútállomáshoz, a Jubileum téren talál negyvenöt négyzetméteres, kétszobás, erkélyes lakást huszonöt és fél millióért, vagy szintén a téren kétszobás, ötvennégy négyzetméteres, erkélyes ingatlanhoz juthat huszonhárommillióért.

Kiragadva még néhány példát az eladási listából, az Ady Endre úton egy kilencvenhárom négyzetméteres, negyedik emeleti téglalakást önálló garázzsal negyvenkétmillióért kínálnak, szinte ugyanott egy harminchat négyzetméteres garzon panellakást pedig tizennyolcmillióért.

Bármelyik ingatlanra is essen a választásunk – mint azt az ingatlanszakemberek is hangsúlyozzák –, vásárlás előtt érdemes előzetesen kalkulálni az esetleges egyéb költségekkel. Egy felújításra szoruló lakást lehet, hogy nagyon kedvező áron megvásárolhatunk, de attól függően, hogy milyen jellegű javítások, cserék szükségesek az ingatlanban, a komolyabb felújítások további milliókat emészthetnek fel. Így lehet, hogy jobban járunk egy drágább lakással, ha azon csak egyszerűbb munkákat kell elvégezni a beköltözéshez...