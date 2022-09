Hubai Imre Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnökétől megtudtuk: az elmúlt egy év aszályos időjárása óriási károkat okozott az őszi betakarítású növényeknél. Napraforgót 94 799 hektáron vetettek megyénkben. Már augusztus végén elkezdődött az aratása, ami jelenleg hetven százalékos készültségnél tart. A termésátlag 1,1 tonna hektáronként, továbbá nagy százalékban léhák, kicsik a szemek, így az olajtartalmuk is alacsonyabb, ami nagymértékben rontja a minőséget és az eladhatóságot. Az elmúlt napok változékonyabbra fordult időjárása jelenleg hátráltatja a betakarítást, valamint a teljesen érett fejeken lévő szemekben még nagyobb minőségbeli romlást okozhat.

Legjobban a kukoricát viselte meg az aszály: a 37 026 hektár vetett területből 32 687 hektáron ment veszendőbe a termés. Az öntözetlen kukoricák esetében nyáron elmaradt a szemképződés, a táblák teljesen lesültek, így már júliusban silózásra, kaszálásra vagy tárcsázásra kerültek. A termést hozó területeken elkezdődött az aratás, eddig 2 848 hektárt takarítottak be, de a termésátlag mindössze 1,2 tonna hektáronként, ami töredéke az elmúlt évek átlagának.

A betakarítás mellett kezdetét vették az őszi talajművelési és vetési munkák is. A 30–40 centimétert mélyen kiszáradt talajokat a legtöbb gazdálkodó mélyművelési eszközökkel próbálja megmunkálni. Az őszi káposztarepce vetése befejeződött, de a vetésterülete jelentősen lecsökkent. Az augusztusban elvetett repce már kikelt a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően.

Az elmúlt hetekben érkezett csapadék szerencsére kedvez a csírázásnak és kelésének. A gazdák az őszi kalászosok vetését is elkezdték. Megyénkben őszi búzából szándékoznak vetni, összesen 108 764 hektárnyit.

A Szolnok melletti földeken gazdálkodó Bede Ferencék már learatták a napraforgót.

Sajnos gyenge lett, átlagosan mindössze hét mázsa hektáronként. Az állomány megvolt, csak a fejek kicsik lettek, és a teniszlabda nagyságú fejekben nem teremhetett sok mag, melyek arányosan szintén kicsire nőttek

– számolt be róla a gazda.

Jó, hogy elég magas az ára, így legalább a ráfordítási költségeket fedezi. A kukoricából sajnos nem lett semmi, takarmányként hasznosítjuk a szárát. Mindössze két hektáron vetettem, így nem érte volna meg silózni.

Az őszi talajmunkákat már természetesen elkezdték, csak most egy-két napot várakozni kényszerülnek az eső miatt. Megvolt a tarlóhántás, a talajigazítás, a szántásba is belefogtak.

– Nagyon sok eső nem hullott felénk, 30–35 milliméternyi esett, de már be is itta a föld – mondta a gazda.

A Besenyszögnél és Abonynál húzódó földekről a napraforgó nagy részét Rigó András is betakarította már.

– A termésátlag hektáronként egy tonna és az alatti lett, csak néhány helyen arattunk 1,2–1,5 tonna körüli mennyiséget – számolt be róla a gazda.

– A minőségével nem volt probléma, hozta a 44 százalékos olajtartalmat. Napraforgóból körülbelül tíz százaléka van még a földeken, valamiért később érett be, de ezt mennyiséget egy nap alatt be lehet takarítani, csak az eső miatt áll kicsit a munka. A kukoricát még augusztus végén letudtuk, nem lett belőle semmi. A gabonák talaján már elvégeztük a tarlóhántást, tárcsázást, a napraforgós területek egy részén is. Szántani próbálunk, de nagyon kemény a talaj, csak a tetejét áztatta meg az itt lehullott 12–13 milliméter eső. Jövő hét utáni héten vetni is szándékozunk, mi az őszi búzával kezdünk, nem az árpával – adott számot a mezőgazdasági munkákról Rigó András.

A tiszasülyi Vizi Gellért is végzett már a napraforgóval.

– A semminél valamivel több lett, egy tonna hektáronként a termésátlag, ez az aratási költségeket legalább fedezte – nyilatkozta a fiatal gazda. A kukoricára ős is keresztet vethetett.

– Most a talajmunkákat végezzük, lazítunk, szántunk, készítjük elő a talajt az őszi vetésekhez. Óriási volt az aszály felénk, ez az eső most pont jól jött.