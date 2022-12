– Mára az alelnökök a megye minden részéről képviselik a gazdatársakat. Településenként van területi agrárgazdasági bizottság, melynek vezetője a helyi dolgokat – földadásvétel, vízgazdálkodás és egyéb térségi ügyek – képviseli a kamaránál. Ezeket eljuttatja az elnökségnek, amit öszszegzünk és továbbítunk az országos elnökségnek, ők pedig az illetékes minisztériumnak – magyarázta működésüket az elnök.

– A döntésekről tájékoztatjuk az elnökséget, a bizottságokat, így minden információ pillanatok alatt eljut az érintett gazdákhoz – tette hozzá.

A megyei elnök a gazdákat sújtó problémák közül kiemelte az aszályt, illetve az öntözéssel kapcsolatos segítségkérésüket.

– Karcagon és Berekfürdőben is szükség van öntözőközösségre. A tilalmasi öntözőrendszer elfogadott vízjogi engedéllyel rendelkezik. Ha megépül, ki-ki a saját földterületét tudja öntözni, így az aszálykárt tudja enyhíteni, illetve olyan intenzív kultúrát tud termeszteni, mely a gazda versenyképességét fokozza (csemegekukorica, zöldségfélék, kukorica, burgonya). Másik előnye, hogy nincsenek magas szállítási költségek, így kedvezőbb áron tud a piacra jutni a termék – beszélt a lehetőségekről a szakember.

Karcag környékén a hagyományos növényeket – őszi búza, árpa, zab, tritikálé, kukorica – termesztenek, az öntözött területeken pedig az intenzívebb kultúrákat.

– Egyre nagyobb mértékben tudunk részt venni a feldolgozásban is, ami magasabb szintre emeli a város növénytermesztését. Az állattenyésztésnek is nagy hagyományai vannak Karcagon, sajnos azonban mára a tejelőszarvasmarha-állomány a korábbi évek húsz-huszonkét százalékára, a sertésállomány pedig hatvanöt-hetven százalékára csökkent. A juhtenyésztésről elmondható, hogy a Karcagi Kutatóintézet jelentős törzsállománnyal rendelkezik, ami szakmai szempontból nagyon fontos. A gazdák szívesen tenyésztik a juhot, a legelő rendelkezésre áll. A bárányexport javult, a felvásárlási ár nőtt. Nagyon fontos, hogy a feldolgozottsági szint ebben az ágazatban is növekedjen – sorolta Hubai Imre Csaba.

Az elnök szólt arról is, hogy az agráriumban fontos a generációváltás, ami szépen halad.

– Megszerveztük a Fiatal Gazdák Gazdakörét, a napokban Berekfürdőn és Kunhegyesen tartottunk a fiatal gazdáknak szakmai napot – mondta erről az agrárszakember, aki a 2023– 2027 közötti időszak uniós támogatásáról is beszélt.

– Ez nagyon nagy dolog, a pénzösszeg rendelkezésre áll, de a minőségi feltételrendszert fokozták – ez sokkal több szakmai odafigyelést igényel a gazdáktól, de megvalósítható. Optimistán tekintek a jövő év elé, hiszen augusztusban megjött az eső, igaz, háromszáz milliméternyi csapadék még így is hiányzik a talajból.