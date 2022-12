A harmadik negyedévben viszont ár több jel is utalt arra, hogy fordulat várható, ami aztán be is következett, számottevően mérséklődött a lakások iránti kereslet. Az elkövetkezendő időszakban a bizonytalanná váló gazdasági kilátások közepette, a megugró energiaárak és az emelkedő lakáshitelkamatok mellett további lassulásra lehet számítani. Mindez a megyei lakáspiacon is tükröződik.

– A csökkenő érdeklődés mellett az elmúlt két hónapban az eladó lakások száma több mint tíz százalékkal nőtt meg a megyeszékhelyen – mutatott rá Gávris Szabolcs, a szolnoki CasaNetWork ingatlaniroda tulajdonosa.

– Az internetes összefoglalókat nézve feltűnik, hogy például szeptember végén kétszázkilencvennyolc eladó lakást kínáltak Szolnokon, a múlt heti adatok alapján viszont novemberben már háromszáznegyvennégy lakást árultak. Egyértelműen látszanak a magas rezsivel kapcsolatos félelmek. Akinek különböző élethelyzetekből adódóan nem sürgős a lakásvásárlás és -eladás, az most kivár.

Az ingatlanszakember azt is elárulta, rengeteg olyan megkereséssel találkoznak, ahol azt próbálják kideríteni, mire lehet számítani a közeljövőben árak, forgalom tekintetében.

– Azt tudni kell, hogy az ingatlanpiac a gazdasági helyzet alakulását követi, de valamennyi késéssel. Úgy tűnik, most érkeztünk el a fordulóponthoz. A továbbiak alakulása nagyban függ a politikai helyzettől, a gazdasági mutatók alakulásától, az emelkedő inflációs rátától – hangsúlyozta Gávris Szabolcs.

– Az biztos, vége a korábbi jó világnak, amikor egy jó ingatlant magas áron, villámgyorsan el lehetett adni. Ha valaki most eladáson gondolkodik, akkor azt javaslom, lépje meg minél előbb, mert most még viszonylag jó áron lehet megválni az ingatlantól, később ez már korántsem lesz ilyen egyszerű. Ingatlanszakember segítségét mindenkor ajánlott igénybe venni. A rossz energiahatékonyságú lakásoktól sokan igyekeznek megszabadulni, de ezeknek már most észrevehetően csökken az ára – tette hozzá.

Gávris Szabolcs azt is kifejtette, a zártkertek, hétvégi házak, vízparti ingatlanok iránti kereslet is igencsak visszaesett, de ez várható is volt, ahogy ilyentájt minden évben. A hétvégi házak, nyaralók iránti érdeklődés szezonális, majd tavasszal, a jó idő beköszöntével élénkül meg ismét a piacuk.