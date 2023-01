Az ingatlanok ez idáig önkormányzati bérlakásként funkcionáltak, ebben a formájukban is volt rájuk igény. A nagy méretű portán álló lakóépületek 95, illetve 113 négyzetméter alapterületűek. Az értékesítés előtt a múlt évben ingatlanforgalmi szakértővel elkészíttették mind az öt bérlakás értékbecslését az építmények állapota és ingatlanforgalmi viszonyok figyelembevételével. Négy lakott épület bérlői korábban már jelezték vásárlási szándékukat, az ötödik, üres épület iránt is volt már érdeklődés.

Az értékesítésre szánt ingatlanokat az önkormányzat nyilvánosan meghirdette, első körben december 5-ig lehetett benyújtani a pályázatokat.

Az ingatlanokat 11 és 13,5 millió forint közötti áron hirdették meg, a benne lakó bérlők természetesen elővásárlási jogot élveztek.

Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester arról számolt be, érkeztek be pályázatok bérlőktől és egyéb érdeklődőktől is. A vételi ajánlatok többségében azonban alacsonyabb összeg szerepelt, mint amennyit az önkormányzat szeretne kapni az ingatlanokért.

– Ez valahol érthető is – jegyezte meg a polgármester –, hiszen ezek az ingatlanok már mind felújításra szorulnak, tetőt is javítani kell. Így a leendő vevőnek azzal is számolnia kell, hogy további összegeket kell áldoznia a lakások rendbetételére. Értékesítés előtt az önkormányzat erre nem tudott volna áldozni, részint ezért is szavazta meg a testület, hogy próbáljuk a lakásokat eladni.

A pályázatok így voltaképpen sikertelennek mondhatók, de itt nem engedik el a történetet. Mint megtudtuk, a napokban ismét egyeztetnek a jelentkezőkkel, átbeszélik a lehetőségeket.

Négy háznak így várhatóan egy-két héten belül eldől a sorsa.