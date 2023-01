A Besenyszög határában gazdálkodó Rigó András örül a csapadéknak, bár hangsúlyozza, elkelne a hideg és a hó is.

– A mostani időjárásnak a szántóföldeken még nem nagyon tapasztaljuk a hátrányait, de ezen a télen egyelőre nagyon szélsőséges ez a meleg. Az semmiképp nem jó, hogy látni, a fák már rügyezni kezdtek. A kétszikű gyomok, melyek egyébként nem tolerálják a fagyot, nagyon elszaporodhatnak, most is élnek és virulnak. Ha később sem köszönt be az igazi hideg, átvészelik a telet és tavasszal gondot okoznak.

A kártevők sem pusztulnak, így nagyon meg fogja emelni a védekezés költségeit, ha plusz vegyszerezést kell beiktatni, egyébként is drágul minden.

– A növényi állományok elfogadhatók, a később vetettek is behozták a lemaradást. Ősszel, szeptember végén, október elején hullott említésre méltó eső, utána több mint másfél hónap viszont csapadékmentes volt, tehát a vetési munkákat el tudtuk végezni – fejtette ki a gazda. Elmondta, náluk szikes, kötött a talaj, most nagy sár van, itt-ott mutatóban megáll már a víz, de ha pár napig nem esik, az el fog tűnni.

Tiszasülyön sem örülnének a gazdák a több csapadéknak.

– Hallani, hogy sokan úgy vélik, elkelne még eső, de a környékünkön agyagos a talaj, itt már többfelé megáll a víz – mutatott rá Oláh András termelő.

– A vetésekkel egyébként nincs gond, a később vetettek is kikeltek, jól telelnek. Most mindenki a havat hiányolja, de annak is akkor lenne jelentősége, ha kemény fagyok lennének, amitől védeni kell a vetést.

Az őszi esők egyébként a vármegyében jót tettek a vetéseknek. Ezt már Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke mondta hírportálunknak.

– Az őszi gabonák szempontjából múlt év szeptemberétől az időjárás tartós megváltozásának hatása kedvezőbben alakult az előző időszakhoz képest. Tavaly augusztus 20-tól máig Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 230–280 milliméter csapadék hullott le. A nagy szárazság után a csapadék kedvező hatása miatt jó minőségű talajmunkát – szántást, mélylazítást – tudtunk végezni. A kedvező őszi csapadék hatására az őszi gabonák és az őszi káposztarepce kikelt és kellően megerősödött. Az őszi gabonák – őszi árpa, rozs, tritikálé, őszi búza – nagy része bebokrosodott, kedvező fejlettséggel várta a telet – mutatott rá Hubai Imre Csaba.

A mediterrán hatás következtében a tél ezen időszakáig három-négy olyan nap volt, amikor –3 és –9 fokra hűlt a levegő. Ez a hideghatás nem elegendő a gabonák biológiai igényének!

– Sajnos a napközben mérhető +6 fok feletti hőmérséklet és az éjszakai fagyok elmaradása nem kedvez a gabona élettanának. Szükség lenne legalább három-négy hétig tartó fagyos időszakra a jó minőségű, magas sikértartalmú gabonaterméshez. A termőtalajban tárolt vízkészlet időarányosan megfelelő, de nem pótolja térségünkben az elmúlt két év legalább 300–400 milliméternyi csapadék elmaradását – emelte ki.