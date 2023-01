Mint a rendezvényen is elhangzott, az elmúlt években a koronavírus-járvány komoly kihívások elé állította a gazdasági élet szereplőit is, de nem könnyítette meg a TOP 50 kiadvány összeállítóinak dolgát sem.

A korábbi években már hagyománnyá vált, hogy minden évben ősszel adták át az aktuális kiadványt. 2020-ban viszont az átadó a járványügyi helyzet miatt eleve nem valósulhatott meg, emellett az alapul szolgáló 2019-es évről szóló mérleg leadásának határidejének jelentős meghosszabbítása sem tette lehetővé, hogy e nyomdai termék szokott időben elkészüljön. Így a 2019-es adatokat tartalmazó jubileumi összeállítást Jászberényben adták át 2021 októberében.

Idén viszont immár huszonhatodik alkalommal tarthatták meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a NAV vármegyei igazgatósága közös kiadványának bemutató ünnepségét.

Egy esztendő ilyen formán úgy tűnhet, kimaradt, ezt pótolva azonban ezúttal kettő kiadvány készült el.

A kiadványok célja ezúttal is vármegyénk gazdasági életének, illetve szűkebb régiónkra leginkább befolyással bíró félszáz társas vállalkozás tevékenységének bemutatása volt. A szerkesztők most is az elért eredmények alapján rangsorolták a társas vállalkozásokat. A TOP 50 kiadványban a megyei adóalanyi kör, az adóbevételek, a nettó árbevétel, az eredmény és létszámadatok, illetve a mérlegadatok elemzése alapján festettek képet a cégekről.

Dr. Sziráki András megyei kamarai elnök köszöntőjében kiemelte, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is folyamatosan tudta gyarapítani értékeit vármegyénk gazdasága, és sikeres évet, éveket sikerült zárni. A múlt esztendőben vármegyénk gazdasága kiemelkedő sikert ért el, hiszen 3440 milliárd forint körüli értéket állított elő, és ez az előző évhez képest több mint 16 százalékos növekedést jelent. És külön öröm, hogy pozíciónkat is megőriztük a vármegyék közötti rangsorban, stabilan az élmezőny végén tartunk. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a három nagy térségben – Jászság, szolnoki térség, valamint Nagykunság–Közép-Tiszavidék–Tiszazug vidéke – egyaránt növekedési pályán van a gazdaság.