Persze spórolni még így is tudtak a potenciális vevők. Az sem mindegy ugyanis, hol, melyik városrészben nézték ki maguknak álmaik otthonát, hiszen akár utcánként is jelentős különbségek lehetnek a vételárban. Mindez tetten érhető volt az ország tizenegyedik legnagyobb településén, Szolnokon is.