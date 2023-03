Az őszi gabonákat vármegyénk gazdálkodói rendben elvetették. Az őszi búza területe meghaladta a 100 ezer hektárt, valamennyi ugyan kipusztult belőle, de így is 88,8 ezer hektárt foglal el.

A második legnagyobb vetésterületet – kis híján 32 ezer hektárt – az őszi árpa foglalja el. Tavasszal legkorábban a zabot és az árpát vetik el.

A zöldítés és a vetésforgó miatt előtérbe kerültek a pillangósok, a borsó, a lucerna, a szója és a bükköny

– mutatott rá Hubai Imre Csaba.

– Újabban a bíborherére is ráirányult a figyelem. Már lehet vetni a napraforgót, ha nyolc fok fölötti a talajhőmérséklet, de eléggé óvatosan kezelik a gazdák, mert a tavalyi termésből elég jelentős mennyiség bent ragadt. Körülbelül egy hét múlva, tíz fokot meghaladó talajhőmérséklet felett a kukorica is vethető, ennek termesztése azonban visszaszorul, csökken a vetésterülete. Az aszály miatt a múlt évi termés nagy része odalett, és most sem túl jók a kilátások. Nagyobb hangsúly helyeződik viszont a cirokfélékre, mivel jól tűrik a szárazságot, továbbá takarmányként és vetőmagnak is értékesíthetők, de silózásra is alkalmas – fejtette ki a vármegyei NAK-elnök.

Azt is elmondta, hogy a 2023-2027 közötti időszak uniós irányelvei befolyásolják a talajművelés mikéntét is. Előtérbe kerül a szerves gazdálkodás. A talaj nedvességtartalmának megőrzésére nagy hangsúlyt kell fektetni, talajtakarás alkalmazásával, ami új szemléletmódot jelent a gazdálkodásban. De törekedni kell a víz- és energiatakarékos gazdálkodásra, és az adottságaink mentén biztonságosan termeszthető, szárazságtűrő növények termesztését kell előtérbe helyezni. A precíziós talajművelésre is egyre nagyobb területeken térnek át, ami minden szempontból előnyös és gazdaságos.

A csapadékszegény időszakokban biztonságot jelentenek az öntözéses technológiák.

– A KÖTIVÍZIG irányításával az összes csatornánkat feltöltik – hangsúlyozta Hubai Imre Csaba.

– Ezek a gazdálkodást elősegítő mikroklímát teremtenek és egyben víztartalékot is képezek. A vízügyi igazgatósággal hatékony az együttműködésünk, ők példásan karban tartják a csatornákat. De az önkormányzatok tulajdonában lévő és a gazdák által használt csatornák terén még van tennivaló, pedig mindenképpen megtérülő befektetésről van szó.