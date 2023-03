Szelevényen mindössze hárommillió forint rezsitámogatást kaptak, ezzel együtt is boldogulnak az egyezkedéssel, a testület március 9-én tartja soron következő ülését. Apróbb beruházásokon gondolkoznak, hogy tovább spóroljanak az energiával.

– Az óvodában fával fűtünk, az önkormányzatnak van tüzelője. Szereltetnénk fel egy puffertartályt, ami megtartja a meleget, így a délutáni órákban kevesebb gázt használnánk. A hivatalban klímák felszerelésével csökkentenénk a gáz fogyasztást, az udvaron működő napelemek ugyanis elegendő energiát termelnek – magyarázta Kerekesné dr. Holló Helga polgármester.

Az iskola a falu életében is központi kérdés, az intézményt ősszel be akarták záratni, végül úgy maradhatott nyitva, hogy a fűtést az önkormányzat vállalta, embert és fát is biztosít.