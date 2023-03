Januárban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében közel 250 ezer álláskereső szerepelt, ami előző év decemberéhez képest 7 százalékos növekedést jelent. Februárban 245 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, 0,6 százalékkal többet a januári hónaphoz képest. Úgy tűnik, a második hónapban mérséklődött az állásnélküliek száma. Viszont meg kell jegyezni, mind a két hónap adatai alatta maradnak az 2022-es év azonos időszakának adataitól.

Év elején Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is növekedett az álláskeresői létszám. Az év első hónapjában 13194 főt, míg februárban 13262 főt tartottak nyilván az NFSZ adatbázisában.

A januári létszám 970 fővel - közel 8 százalékkal – haladta meg a decemberben nyilvántartottakét. Az álláskeresők közül 804 fő volt pályakezdő, számuk 10,6 százalékkal (77 fővel) gyarapodott egy hónap alatt. Az esztendő 4400 betöltetlen pozícióval indult, a hónap folyamán is bejelentettek 370 új álláshelyet, viszont meg is szűnt 380 felkínált munkalehetőség.

Februári vármegyei adatok az előző havihoz képest 68 fős, azaz fél százalékos növekedést jeleznek.

Az álláskeresők közül 814 volt a pályakezdő, tehát az ő számuk is gyarapodott januárhoz képest 1,2 százalékkal. A gazdaságilag aktív népességhez képest 7,6 százalék, a munkavállalási korú népességhez viszonyítva pedig 5,8 százalék volt álláskereső.

A második hónap folyamán is jelentettek be új munkalehetőségeket, a nem támogatott új álláshelyek száma 733, a támogatottaké pedig 731 volt, azaz összesen 1464 új pozíciót kínáltak a munkalehetőségre vadászóknak. Az előző időszakból maradt betöltetlen álláshely hó elején 4383 volt. Február folyamán 1482 helyet sikerült betölteni, így a március hónap 4365 álláslehetőséggel indult.

Csoportos létszámleépítésről sem februárban, sem januárban adtak nem jeleztek a munkáltatók.

Vármegyénk húzóágazatában, az iparban nem várhatók különösebb elbocsátások egyelőre

– nyilatkozta dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki rendszeresen értekezik a cégvezetőkkel.

– A nagyobb vállalkozások a nehézségek ellenére is meg tudják tartani a munkaerőt, így jellemzően a kis cégeknél fordulnak elő leépítések, ha az év eleji piac nem úgy alakul, ahogy azt remélték. Azt is tudni kell azonban, hogy vannak olyan nagy cégek, ahol az állomány évente akár háromszor is lecserélődik a dolgozói állomány, bár úgy gondolom, ezeken a helyeken a vezetői felelősség, vagy a középvezetők hozzáállása is hozzájárul a fluktuációhoz, ha nem úgy viszonyulnak a munkavállalóikhoz, ahogy kellene. Pedig a vállalkozások érdeke is azt kívánja, hogy mindenkit becsüljenek meg a maga helyén, hiszen visszavetheti a teljesítményt, ha rendszeresen toborozni kell, majd új munkavállalót betanítani. Összességében azt mondható, hogy a létszám csökkentése nem a stabil, nagy vállalkozásoknál mutatkozik – fejtette ki a kamarai elnök.

Azt is figyelembe kell venni azonban, hogy év elején jellemzően megemelkedik kisebb-nagyobb mértékben az álláskeresők száma, mivel a hiszen a szezonális, határozott idejű munkaszerződések év végi lejártával nem biztos, hogy sikerül azonnal elhelyezkednie az érintetteknek. Így nyilván regisztráltatják magukat álláskeresőként.

Álláskeresők száma a Jászkunságban 2022. december 12 204 2023. január 13 168 2023. február 13 237

Forrás: NFSZ