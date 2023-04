Május végéig biztosan uborka terem Iglódi Ferenc fóliasátrában. Legutóbb néhány hónapja még a palánták ültetése előtt jártunk nála, a növények azóta több méter magasra nőttek.

– Húsvét óta az import termékek miatt az uborka ára nagyon alacsony. Ötszáz hektárról hoztak a hollandok Európára zöldséget, ekkor ezernégyszázról ötszázra zuhant az ára, ami azóta sem emelkedett, így jó ha nullára kijövünk. Aki kicsit korábban ültetett az szedett a drágábból, de mi még nem abban voltunk – tudtuk meg a fólia tulajdonosától.

A gyakorlott kezek kétnaponta szedik a harminc–harmincöt dekagrammosra nőtt érett zöldséget, május végéig teremnek a tövek.

– Még nem tudjuk, hogy újra uborka lesz-e, avagy paprikát ültetünk utána, ahogy szoktunk. A döntés leginkább attól függ, hogy mit keres a piac. Az uborkát mindig el lehet adni, a sátraink viszont alacsonyak, nem kétszer, hanem háromszor kell ültetni, és a nyarat is végig kell dolgozni, amikor a fólia alatt akár ötven fok is lehet, az elég kegyetlen – számolt be a nehézségekről.

A paprika gazdaságosabb volna, évente egyszer kell ültetni, a költség is alacsonyabb, ez sem könnyíti meg a döntést.