Éveken át művelték a START közmunkaprogram résztvevői az önkormányzat földterületeit Tiszainokán. Idén viszont úgy alakultak a dolgok a tiszazugi kistelepülésen, hogy már nem voltak adottak a feltételek a pályázathoz, így önerőből próbálnak boldogulni.

– Hosszútávú formában alkalmazott közfoglalkoztatottak vannak a faluban, és bár nekik elsősorban nem a veteményezés a feladatuk, megegyeztünk, hogy megtermelünk, amit lehet – mondta Kiss Erzsébet Eliza polgármester.

Hozzátette: annyira nem lehetünk szegények, hogy dughagymára és retekmagra ne teljen, sőt nálunk a sütőtök is nagy sláger, az egész falu az óvodásoktól az idősekig szereti. Úgy döntöttek tehát, hogy kialakítanak egy konyhakertet, amit még maguk meg tudnak kapálni.

– Egy falu nem lehet veteményes nélkül. Megpróbáljuk és meglátjuk, hogyan működik – szól bizakodóan a falu vezetője.

Elsősorban olyan növényeket vetettek, amit nem kell permetezni és a kórokozó is kevésbé tesz kárt bennük.

– Tavaly többször tapasztaltuk, hogy a krumplibogár a lisztecske megtámadta a növényeket. Olyan költséghatékony megoldást kerestünk, ami mindenkinek jó lehet. A tökből végtelen mennyiséget várunk, ha nem fogyasztjuk el, akkor is van hova adni. A helyi vágóhíd sokat segít nekünk, oda is szállítanánk a zöldségből – számolt be a tervekről.