Bőséges a kínálat, több fajtából is választhatunk

A spárga ugyan őshonos Magyarországon, ám a többi euró­pai országhoz hasonlóan a magyar gasztronómia is csak a 15–16. századtól fordult felé érdemben. Egészen a 20. századig így is igazi ritkaságnak számított, jellemzően az előkelőségek, úri konyhák csemegéje volt. Ma már persze számos elkészítési módja ismeretes. Főként a zöld és a fehér spárgával találkozunk a piacokon és az áruházakban.

A fehér spárga a föld alatt terem meg, enyhébb íz jellemzi, fogyasztás előtt pedig meg kell hámozni. A zöld a földfelszín felett terem meg, nyersen is ehető, kiválóan alkalmas grillezéshez, pároláshoz, tojással, bundában, halhoz, húshoz, és még meghámozni sem szükséges. Emellett lila fajta is kapható, melyet igen markáns íz jellemez, elkészítési módja pedig a fehér spárgához hasonló. A spárga zsenge, megvastagodott hajtásait, sípjait fogyasztjuk, melyek amellett, hogy ízletesek, A-, B1-, B2-, B6-, C- és E-vitaminban is gazdagok, de folsav-, kalcium-, vas-, foszfor- és káliumtartalmuk is jelentős. Mindezek mellett antioxidánsokat is tartalmaznak.