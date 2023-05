– A vetési munkákkal a vármegyénk gazdálkodói 98 százalékban végeztek. Aki időben elvégezte a talajmunkákat, az be tudta fejezni a vetést – adott helyzetképet Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

– Május hónapban átlagosan közel ötven milliméter körüli csapadék hullott, de nagy volt az egyes területek tekintetében a szórás. Egy-két helyen volt csak koncentráltan annyi eső, hogy megállt a víz a földeken, de mára lényegében ott is befogadta a csapadékot a talaj. Jól jött egyébként az eső, de az aszályos időszakban elmaradt mennyiséget még mindig nem sikerült pótolni. További 150-200 milliméter hiányzik, hogy a mélyebb rétegek is kellően telítődjenek. A talaj felső több mint egy méteres rétege azonban megfelelően átitatódott nedvességgel. A tavaszi vetések így ki tudtak kelni, az őszi gabonákkal együtt is megfelelően fejlettek. A csapadékos, hűvösebb időjárás azonban kedvezett a gombabetegségeknek is, ezért nagyon fontos, hogy a gazdák figyeljék a növényvédelmi előrejelzéseket és ezek alapján gondot fordítsanak a védekezésre. A növényvédő szerek rendelkezésre állnak, gond nélkül beszerezhetők – foglalta össze szűkebb hazánkra vonatkozó szántóföldi helyzetet a vármegyei NAK-elnök.

Nagyon szép a gabona, de gondot kell fordítani a gombabetegségek és az egyéb kártevők elleni védekezésre.

Fotó: Nagy Balázs

Rigó András besenyszögi gazdálkodó arról számolt be, feléjük nem hullott olyan sok csapadék májusban, csak körülbelül 35 milliméter.

– Ez nagyon jól jött, ideiglenesen elég is, de szükség lenne még további esőre is – nyilatkozta a gazda.

Meleg lett, egy hét múlva elkelne még 15 milliméter. A búza most nálunk most nagyon jól néz ki, a gabonák jól fejlettek, egyébként szépen virágoznak is. A napraforgó és a kukorica is kikelt, csak sajnos a gyomokkal is kell küzdenünk. A gombabetegségek ellen védekeznünk kell, a gabonában helyenként megjelent a rozsda és a fuzárium. Itt-ott vetésfehérítő bogárral is találkozni, szerencsére nálam a zabban még nincsen, a búza pedig már jól fejlett, így azt kevésbé tudja károsítani

– adott helyzetképet a gazda.

Tiszasüly környékéről is sok nedvesség hiányzott, így örültek a gazdálkodók az esőnek. Mint Fekete József, a Tiszasülyi Gazdakör elnöke elmondta, jól jött ez a májusi 35 milliméter, be is itta a föld, egy hét múlva már jól jönne a következő adag.

– Szépen növekednek a vetések, de a gyomoknak is kedvez az időjárás. A kukorica, a napraforgó és a kalászosok is jól fejlődnek, szép most a határ. A piaci helyzet viszont már korántsem ilyen szép – jegyezte meg a gazda. A gombabetegségek a környéken is felbukkantak, kénytelenek védekezni ellene, de a vetésfehérítők és levéltetvek is támadnak. Most jó az idő a növényekre, ennél melegebb viszont egyelőre nem kellene.

Rákóczifalva határában Marinka László épp kedden kezdte meg a napraforgó kultivátorozását. A búza, az árpa, a repce is szépen fejlett. Sárga és vörös rozsdával viszont ott is találkoztak a mezőgazdászok, elengedhetetlen tehát a megfelelő növényvédelem.