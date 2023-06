A rövid és hosszútávú gazdasági kilátásokról is szólt dr. György László kormánybiztos a Tiszakürti Arborétumban tartott polgári esten kedden. Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, megerősítették, hogy a gazdasági nehézségek ellenére is tovább dolgoznak a térség fejlődéséért, az infláció megfékezéséért, hogy fenntartsák a rezsicsökkentést, megőrizzék a munkahelyeket, illetve támogassák a családokat és a nyugdíjasokat.

A lakosok mellett a térség polgármesterei és vállakozói is részt vettek a polgári esten. Balra Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, mellette dr. György László kormánybiztos

Forrás: Herczeg Zsolt Facebook-oldala