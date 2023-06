A karcagi gazdák felkészültek a napokon belül kezdődő aratásra. Berekfürdőben a Nagykun Ökoszövetkezetben is megtartották az aratás előtti gépszemlét a minap. Hubai Boglárka agronómus és Kiss Zoltán műhelyvezető elmondta, a szemlén felsorakozott a betakarítási munkákban résztvevő minden eszközük (6 kombájn, 6 traktor és 2 rakodógép) és az azokat kezelő dolgozók is ott voltak, akikkel átbeszélték a legfontosabb teendőket, mint például a biztonságtechnika, a tűzvédelem, a balesetvédelem vagy éppen a mezőgazdasági munkákkal összefüggő közlekedés.

A gépszemlén az ellenőrzést a Kun-Ergonóm Kft-t képviselő Kun László végezte, majd a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől Kovács Zoltán János tűzoltó százados és munkatársai is megvizsgálták a gépjárművek műszaki állapotát és felhívták a figyelmet arra is, hogy a gépek kezelői aratáskor majd ne csak indulás előtt ellenőrizzék a berendezések műszaki állapotát, hanem napközben is.