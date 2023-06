Már zúgnak a gépek a városi sportpályán, a sportsátor mögötti területen, ahol elkezdődött az új 350 méteres ivóvízkút fúrása. A képviselő-testület a város biztonságos ivóvízellátása érdekében 2020. márciusában döntött a 4-es számú vízműkút fúrásáról. A tervezést, engedélyeztetést követően lezajlott a közbeszerzési eljárás, az önkormányzat szerződést kötött a kivitelezővel a munkálatok elvégzésére.

A több mint nettó 102 millió forintos beruházás munkálatai a napokban kezdődtek el. A fejlesztést a helyi gazdaság fejlődése indokolta. Az ipari parkba betelepült cégek, vállalatok vízigénye ugyanis jelentősen megnövekedett, ezért a város biztonságos vízellátása érdekében elengedhetetlenné vált az új kút fúrása, ami a gazdasági élet szereplőit és a lakosokat is szolgálja.

A berendezéssel 450 méter mélyre fúrnak le

Fotó: Pesti József

– A munkaterület átadását követően június közepén kezdődött el a tevékeny munka a fúróberendezés felszerelésével – mondta el érdeklődésünkre Nagy Attila, a Modivi Aqua Kft. fúrómestere.

– A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Törekszünk arra, hogy gördülékenyen, gyorsan haladjunk, hogy minél kevésbé zavarjuk a lakosságot.

A keresőfúrás során 450 méter mélyre fúrunk le. Bízunk benne, hogy olyan vízréteget találunk, ami megfelelő hozamú és minőségű lesz.

– Nem várt nehézségek persze előfordulhatnak. Úgy gondolom, hogy maximum a talajszerkezet okozhat meglepetést, de remélhetőleg a harminc év tapasztalat átsegít majd a nehézségeken – tette hozzá a szakember.

Az önkormányzat és a kivitelező is a lakosság türelmét kéri a munkálatok ideje alatt.

– A fúrási munkálatok júniusban be is fejeződnek, de a vízelvezetési és egyéb tennivalók áthúzódnak júliusra is – tájékoztatott a város közösségi oldalán Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester.

A fúróberendezés a kút szakaszait egyben fúrja ki, azaz több napon keresztül éjjel-nappal dolgozik, melynek minimális hangterhelése van a környezetre.

Júniusban több ütemben akár három-négy napon át, éjjel is végzik a fúrást, ami zajt bocsájt ki.

A zajterheléssel érintett utcák (Hunyadi János, Dobó Katalin és az Árpád utca egy része, a Bercsényi és a Dobó István utca eleje, a Szűcs Mihály és a Petőfi Sándor utca, valamint a Bocskai tér egésze) lakosaink türelmét és megértését kérik a munkálatok ideje alatt, hogy az új kúttal biztosítani tudják a helyiek számára a korlátlan ivóvíz szolgáltatást a nyári időszakban.