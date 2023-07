Még előző évben döntött az önkormányzati bérlakások értékesítéséről Csataszög képviselő testülete. E döntést részint az indokolta, hogy az önkormányzat csekély összegből kénytelen gazdálkodni, így már akkor felvetődött, hogy szükség lenne plusz bevételre, másrészt az ingatlanok állapota már leromlott, többféle felújítási munkát szükséges lenne rajtuk elvégezni, ami viszont további kiadásokat jelentene. Ezért a testület, megvitatva a lehetőségeket, megszavazta, hogy az öt bérlakásból négyet megpróbál értékesíteni.

Mivel a házakra vonatkozó, húsz évre szóló elidegenítési tilalom 2022. novemberében járt le, a jogszabályok értelmében az önkormányzat ezt követően mérethette fel szakemberekkel az ingatlanok értékét és hirdethette meg a körülbelül 90 négyzetméter alapterületű, többszobás családi házakat eladásra.

Az ingatlanokra a benne lakó bérlőknek elővásárlási joga volt, ennek ellenére közzétették a felhívást, hogy bárki benyújthassa vételi szándékát.

– A meghirdetett négy lakásból hármat már eladtunk, aláírtuk az adásvételi szerződést – számolt be róla Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. – Mint várható volt, a benne lakók vették meg. Mivel családos emberekről van szó, a falusi családi otthonteremtési kedvezményt is igénybe tudják venni, ami megkönnyíti a 10-11 milliós vételi ár kifizetését. Emellett persze a felújításokra is nekik kell majd áldozni, de a tetőjavítást, ablakcserét, egyéb munkákat apránként is meg tudják csináltatni. Érdeklődött egyébként a lakások felől más potenciális vevő is, de mivel tudott az illető az elővásárlási jogról, ez az érdeklődés inkább csak puhatolózás volt. A negyedik lakás bérlője egyelőre még nem döntött, így vele a bérleti szerződést hosszabbítottuk meg – fejtette ki Oravecz Zsuzsanna Éva.

Az ötödik szociális bérlakást az önkormányzat megtartja, még szükség is lehet rá, hogy eredeti funkcióját betöltse, bár most sem lakik benne bérlő.

A többi lakással ellentétben ennél a gáz sincs bevezetve, a fűtés vegyes tüzelésű kazánnal oldható meg. Ezen az épületen is szükséges felújításokat végezni, de mint a polgármester mondta, ezt majd kisebb lépésekben elvégzi az önkormányzat, anyagi lehetőségei függvényében.

Csataszögön nagy az érdeklődés a lakhatási lehetőség iránt, albérlet viszont nincs, az viszont nehézségekbe ütközik, hogy valaki portát vásároljon és építkezzen rá, mivel a tapasztalat azt mutatja, a bankot elzárkóznak attól, hogy a kis település esetén magasabb összegű hitelt nyújtsanak.