A huszonöt év alattiak tavaly bevezetett személyijövedelemadó-mentessége azokat a fiatalokat is munkára ösztönzi, akik diákszövetkezeteken keresztül vállalnak munkát. Az szja levonása nélkül ugyanis sok esetben alig tapasztalható különbség a bruttó és a nettó bér között.

Molnár György, a Meló-Diák szolnoki régióvezetője hírportálunknak elmondta: akár 2000 forintot is elérhetik a diákmunkák bruttó órabérei.

– Általánosságban elmondható, hogy 1334 forinttól indulnak a bérek, egy-egy helyen viszont akár az 1700-2000 forintot is elérheti az órabér. Természetesen mindez függ az adott munka jellegétől is, néhány esetben például a munkavégzés szakképesítéshez is köthető – taglalta a régióvezető.

Ezek a bruttó összegek megegyeznek a legtöbb diákmunka nettó összegével, hiszen a munkavállalók többsége 25 év alatti, így jogosultak az szja-kedvezményre

– tette hozzá a szakember.

A vármegyeszékhelyen a leggyakoribb nyári diákmunkák a turizmus-vendéglátás és a kiskereskedelem szektorában elérhetőek, ott ugyanis a diákok akár előképzettség vagy tapasztalat nélkül is könnyen elláthatnak egyszerű, szezonális munkákat. Molnár Györgytől azt is megtudhattuk, hogy nyáron nagy népszerűségnek örvendenek a strandokon, illetve különböző rendezvényeken vállalható munkák.

A nyári időszak természetesen a statisztikákon is érződik: ebben az időszakban számottevően megnő a diákmunkások száma, körülbelül kétszer több fiatal dolgozik nyáron, mint év közben.

Az év többi időszakához hasonlóan az áruházi, barkácsüzleti kisegítések is nagyon kapósak ilyenkor. Egyre inkább az a tapasztalat, hogy nyáron szinte bármilyen típusú munkát elvállalnak a fiatalok, hiszen ilyenkor van a legtöbb szabadidejük, illetve sokan már előre célként tűzik ki, hogy az adott szünidő alatt mire szeretnének pénzt gyűjteni. Ráadásul a pénzkereset mellett lehetőségük adódik szakmaorientált munkákat is vállani. Ebben a körben a legkeresettebb állások közé tartoznak a bolti eladói, illetve a banki, irodai munkák.

Ahogyan azt az elmúlt években megszokhattuk, diákmunkát vállalni a kormányhivatal programján keresztül is lehet a Jászkunságban. Idén a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalnak a diákmunka program lebonyolítására 183 millió forint áll rendelkezésére, az összeg felhasználásával legalább 1390 diák nyári foglalkoztatását kívánják elősegíteni – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Főispáni Kabinetjének sajtóosztályától.

A sikeresen pályázók legfeljebb két hónap időtartamra, napi hat órányi munkavégzéshez kapcsolódó munkabért kaphatnak. Havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként bruttó 222 300 forint vehető figyelembe, míg a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 174 000 forint. Amennyiben önkormányzat alkalmazza a vakáció alatt a fiatalt, akkor bértámogatásként a munkabér összegének teljesen összegét megtérítik, míg a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás területén elhelyezkedőknek a munkabér összegének háromnegyedét.