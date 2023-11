A Karcagi Járás elmúlt időszakban megerősödött szerepéről beszélt előadásában Páldi Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda irodavezetője.

– A vármegye 9 járása közül a Karcagi Járás eredményeit tekintve a Jászság mögé lépett elő, ami azért jelentős eredmény, mert mindig is a Jászság volt vármegyénkben a gazdaság motorja, húzóágazata volt a Szolnoki Járással együtt. Most a sorrend Jászberény, Szolnok és a Karcagi járás, ami azt jelenti, hogy az ide érkező források jól hasznosultak – fogalmazott Páldi Tamás, majd néhány számadattal is alátámasztotta ezt.

A járás társas vállalkozásai 133,4 milliárd forint nettó árbevételt realizáltak, ami a negyedik legnagyobb a vármegyében. Az értékesítés közel háromtizede külföldre irányult.

– A járás vállalkozásainál állt alkalmazásban a harmadik legtöbb vármegyei munkavállaló. A legnagyobb foglalkoztató 348 főnek adott munkát. A vármegyei bruttó hozzáadott érték 5,8 százaléka származott a Karcagi Járásból, ami még így is a harmadik legmagasabb érték csakúgy, mint a 9 649 ezer forint fajlagos bruttó hozzáadott érték – sorolta a járás eredményeit az irodavezető, aki a jelenlévő vállalkozóknak részletesen szólt azokról a most induló pályázati lehetőségekről, melyeket a vállalkozások vehetnek majd igénybe.

A Kávészünet jó alkalom volt arra, hogy a helyi vállalkozók, vállalkozások vezetői első kézből kaphassanak információt Karcag és a járás eredményeiről, a terveiről, valamint a befektetési lehetőségekről és az induló pályázatokról.