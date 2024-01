A VOSZ tavaly ünnepelhette fennállásának immár 35. évét, így rengeteg tudás, tapasztalat halmozódott fel a szervezetben, nem csak központilag, hanem vármegyei szinten is.

– Szerencsére az eredményes tevékenységünkkel forrásokat is gyűjtöttünk, amit nem éltünk fel. Azt gondoljuk, a tudás és a rendelkezésre álló forrás akkor van jó helyen, a magyar gazdaságba forgatjuk vissza – hangsúlyozta Eppel János. – Nyilván, a kapacitásaink nem korlátlanok, de kiválasztottunk néhány olyan témát, amiben szeretnénk előrelépni. Ennek van infrastrukturális feltétele is. Nagyon fontos, hogy a tudásforrásokat hiteles és a helyszínen működő kollégákkal, vármegyei irodákkal tegyük élővé, interaktívvá. Így várhatóan legkésőbb március folyamán megnyílik Szolnokon az a VOSZ vármegyei iroda, ahol a kollégák egyrészt a már meglévő szolgáltatások, a Széchenyi kártyával kapcsolatos tanácsadás mellé egy sor más szolgáltatást is felveszünk. Többek között pénzügyi, jogi, biztosítási tanácsokat adunk, lesz energiahatékonysági tanácsadás, ESG-tanácsadás és egyebek – fejtette ki. (Az ESG az Environment (Környezet), Social (Szociális), Governance (Irányítás) rövidítése.)

Azt is hozzátette, hogy két évvel ezelőtt fogadta el a VOSZ az új stratégiáját, ennek lényeges része, hogy Magyarország nem csak Budapestből és környékéből áll, ezt tükrözi szimbolikusan a területi irodák nyitása is.

– Helyszíni jelenléttel, hiteles kollégákkal, plusz humánkapacitással szeretnének sokkal több szolgáltatást biztosítani a térség vállalkozóinak. A digitális világ modern eszközeit nem lehet mellőzni, de ezek nem működhetnek a személyes, interaktív kapcsolatok nélkül, a helyi igények, szükségletek ismerete nélkül. Pont azt szeretnék elkerülni, hogy a központban találják ki, mi jó a végeken, ehelyett a vármegyeiek mondják meg, mire van szükségük. Ehhez pedig mos kapnak egy széles eszköztárat. Van, mit bepótolni, hiszen teljes körű szolgáltatást nyújtó vármegyei irodánk eddig nem volt; ez mindenképpen dimenzióváltás – mutatott rá Eppel János.

Mint kifejtette, azon kívül, hogy szolgáltatást bővítenek és komplexitást javítanak, szeretnének jelentős előrelépést elérni a vállalkozásfejlesztésben is. Egyik kiemelt téma az ESG, ehhez például létrehoztak egy alapítványt is a KAVOSZ Zrt. keretein belül a legerősebb szövetségesüknek számító Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen.

– Az egyik kulcsszó viszont az aktivitás, a helyi elnökség bevonásával, az iroda adta lehetőségek kihasználásával! – hangoztatta.

– Egyik téma, amit kiemelten kezel most a VOSZ, a belső munkaerő tartalékok mozgósítása. Látunk lehetőséget a nyugdíjasok foglalkoztatásában, a kisebbség bevonásában, a 25 éven alattiak akár részfoglalkoztatásában. Slágertéma mostanság a külföldi munkaerő behozatala, de arra kell törekedni, hogy a magyar munkaerő-tartalékokat mozgassuk meg. Az aktivitás a vállalkozók részéről is elengedhetetlen, hiszen van, hogy sokszor ők sem ismerik fel, mennyire kedvező is egy-egy döntés, lehetőség a számukra, sokan nem nagyon nyitottak a változásra. Ez is kihívás nekünk, mint társadalmi szervezetnek. De úgy vélem, a pozitív folyamat már elindult – vetítette előre.

Dr. Lits József vármegyei VOSZ elnöktől azt is megtudtuk, hogy Szolnokon, a területi VOSZ Óvoda utca 2. szám alatti székhelyén alakítanak ki olyan centrumot, ahol új munkatárs belépésével el tudják látni az említett feladatokat, próbálja orvosolni azokat az ügyes-bajos dolgokat, melyekkel a vállalkozók megkeresik. Várhatóan március végéig el is indul ez a helyi szolgáltatás.

– A vidék gazdaságra oda kell figyelni – hangoztatta Szalay Ferenc, Szolnok város polgármestere is. – Nagyon nagy köszönetet kell mondani a szolnoki, a társégi vállalkozóknak, hiszen a város gazdaságának erősödését leginkább az jelzi, hogy a 7,2-7,3 milliárd forintra tervezett iparűzési adóból 8,6 milliárd forint folyt be. A cégek teljesítőképessége nem esett, vissza, nem stagnált, hanem nőtt. A múlt évben tehát komoly segítség volt a vállalkozók szolnoki jelenléte, hiszen a tőlük származó adóbevételekből tudjuk a feladataink jelentős részét ellátni. És az adófizetési morál is rendkívül pozitív.

Nehéz esztendő volt a tavalyi Eppel Jánost arról is beszélt, miként értékelhető a 2023-as esztendő. – A múlt évben olyan új negatív trendek jelentek meg – energiaválság, háború, infláció – , amik együttes hatása nem jelentkezett még korábban a pénzügyi válság idején sem, így erre saját hazai környezetünkben nem volt protokoll és recept. De a helyzetet a hazai vállalkozások többsége jól kezelte, annak ellenére, hogy a gazdaságban forrásszűke volt, megváltoztak a piaci körülmények, beszállítói láncok, stb. De mindent ez a vállalkozások többsége túlélte, nehezebb körülmények között és többségében gyengébb mutatókkal. Nagy segítségükre volt a Széchenyi kártya program, az előző évhez hasonló, ezerötszáz-milliárd forint nagyságrendben vettek fel államilag támogatott, kamattámogatott hitelt, ami sok cégnél az egyetlen lehetőséget jelentette – fejtette ki. – A tavalyi évet úgy értékelném, hogy nagyon nehéz és eddig soha nem tapasztalt körülmények között sikerült a túlélés, kevés vállalkozás esett el. Van hová fejlődni, és ez az év már ennek szellemében zajlik.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.