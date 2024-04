A nagy érdeklődés övezte fórumon jelen volt Eppel János VOSZ elnöke is, aki a szervezet 2023-2024 évi stratégiájának megvalósításáról tartott beszámolót.

A vármegyei szervezet idén ünnepli 25 éves jubileumát

Fotó: Mészáros János

A résztvevőket Szalay Ferenc polgármester köszöntötte, vázolva a vármegyeközpont gazdasági helyzetét, kitérve a város környező településekkel való kapcsolatára.

Dr. kozák Ákos, gazdaságpolitikai szakértó, az Egyensúly Intézet munkatársa érdekes beszámolót tartott Szolnok és vármegyénk településeinek helyzetéről egy 53 szempontot vizsgáló felmérés alapján összeállított ún. településindex alapján, majd az országos eredményeket is a hallgatósága elé tárta, képet adva ezzel makrogazdasági helyzetünkről.

A gazdaság megtorpanása, a fogyasztás visszaesése, a beruházások elmaradása általános probléma jelenleg.

Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese körképet adott a munkaerőpiaci helyzetről, kitérve arra is, hogy mozgósítani kellene az inaktív munkaképes rétegeket, nem utolsósorban a nyugdíjasokat, ha nem a külföldiekre akarunk támaszkodni a munkaerőhiány megoldásaként.

Az konferenciát követően a VOSZ vármegyei szervezete is megtartotta beszámoló gyűlését, ismertetve a múlt év eredményeit is. Dr. Lits József kifejtette, 2024-es kiemelt projektünk a vállalkozásfejlesztési iroda megnyitása a meglévő KAVOSZ iroda mellé, hogy karöltve segítség a vállalkozásokat a kkv-k toborzásában, a tervezett programok, workshopok, vállalkozói fórumok megvalósításában. Feladata a vállalkozások támogatása, tanácsadás. A már működők mellett a kezdő vállalkozások támogatása és mentorálása is kiemelt szerepet kap az idei esztendőben.

Sokan részt vettek a vállalkozói fórumon

Fotó: Mészáros János

A vármegyei VOSZ elnöksége jelenleg öt főből áll: dr. Lits József munkáját Fekete Tibor, Lóczi Miklós, Bajzáth Béla, dr. Bischof Zsolt és Hajdú János segíti. A gyűlésen azt is megszavazták, hogy ez a létszám tíz főre emelkedjen, így csatlakozott a vezetőséghez Debreczeni Ildikó (Jelmez-Art Kft. ügyvezető igazgatója), Szabó Noémi (Derula Kft. ügyvezető igazgatója), Hangácsi Sándor (Juvenal Kft. ügyvezető igazgatója), Szabó-Lukovszki Béla (Accel Hunland Kft. ügyvezető igazgatója) és Palotai János (mérnök, Tomi Vill Plusz Kft,) is.

A VOSZ 2023. decemberében tartotta megalakulásának 35 éves évfordulóját, a vármegyei szervezete pedig idén idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ez utóbbi alkalmából Eppel János díjazta dr. Lits József vármegyei VOSZ elnök munkásságát.

– Bölcsessége és nyugodt ereje ma is segít abban, hogy a helyes úton maradjunk – hangsúlyozta.

De készült a jeles alkalomra dr. Lits József is, aki okleveleket adott át legaktívabb tagjaiknak, megköszönve eddigi tevékenységüket.

A rendezvény látványos fénypontjaként a 25. éves évfordulóról egy jókora tortával is megemlékeztek, amit a rendezvényt követő állófogadáson vágtak fel.